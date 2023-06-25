料理功夫／解饞好選擇 自製燕麥棒

自製燕麥棒

燕麥棒易做，是零食和下午茶點心的首選，也是外出或郊遊的好食材，它不但營養豐富，攜帶方便，還可緩解一時的飢餓，增加能量。

材料：

小型棉花糖2杯、奶油3大匙、即食燕麥半杯、米脆（米香、米通）2杯、各式堅果1杯。

自製燕麥棒食材

工具：

方型模具1個。

作法：

1.模具四周和底部掃一層薄油防沾備用。

2.把喜歡的堅果準備好，顆粒太大的要切小一點。

3.即食燕麥放入鍋中，開中小火，白鍋略炒約5分鐘至微黃，倒出備用。

4.炒鍋開中火，放奶油煮至融化，再放入棉花糖，攪拌至融化。

5.改中小火，分數次倒入炒過的即食燕麥和米脆，不停混合均勻。

6.兜勻後，就可把準備好的堅果分數次放入，炒至所有的食材都黏在一起，就可關火。

7.把炒勻的食材放入搽了油的模具，用湯匙壓平壓實，放入冰箱30分鐘冷卻後，再取出切成喜歡的大小形狀即可。

把炒勻的食材放入搽了油的模具，用湯匙壓平壓實，放入冰箱30分鐘等冷卻，

小叮嚀：

1.米脆又名米香、米通，選自己喜歡的品牌即可。

2.堅果可自選喜愛的種類，核桃 、花生、杏仁、芝麻、葡萄乾、蔓越莓乾、鳳梨乾、杏脯，都是不錯的選擇。

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