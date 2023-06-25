料理功夫／香脆韭菜盒

香脆韭菜盒

韭菜盒是中國北方地區非常流行的傳統小吃，用新鮮的韭菜、雞蛋 和粉絲等食材作為內餡，用麵皮包裹後下鍋煎製而成。我採用在外皮上面再包裹一層春卷皮，然後下鍋煎製，使得這款韭菜盒的外皮口感特別酥香鬆脆，內層柔軟鮮美，真心好吃，無論作為早餐或點心，都是不錯的選擇。

材料：

中筋麵粉300克、韭菜200克、粉絲100克、蛋3個、春卷皮12張。

調料：

蠔油1湯勺、芝麻油2湯勺、白胡椒粉少許、鹽適量、食用油按需。

香脆韭菜盒食材

作法：

1.準備一杯約176℉的熱水，徐徐地加入麵粉，邊攪拌揉成麵糰後，放入容器合上蓋，醒麵1小時。

2.韭菜洗淨後瀝乾，切碎。粉絲用熱水泡半小時，撈起瀝乾，切粒備用。

3.鍋內加2湯勺油加熱，把打勻的雞蛋液倒入不停地攪拌，直至雞蛋凝結成小塊狀，便熄火盛出。

4.取一容器，放入韭菜、粉絲和雞蛋塊，並加入蠔油、芝麻油、白胡椒粉和適量的鹽，一起調拌均勻後備用。

5.把揉好的麵糰分成12等分，擀成薄薄的長方形，放上韭菜餡料 後包裹成形，然後用斜角包方式，在外面包上一層春卷皮，封口處沾點水黏合。

用斜角包方式，在韭菜包外面，再包上一層春卷皮，封口處沾點水黏合。 香脆韭菜盒

6.鍋內略多放些油，用中火把韭菜盒兩面都煎製成金黃色，一款美味鮮香又酥脆的韭菜盒就完成，起鍋趁熱享用，一定不會讓人失望。

小叮嚀：

1.內餡可以根據自己的喜好和口味，加入蝦皮、筍丁、豆乾等食材。

2.內層麵皮要撖得薄一些，較容易煎熟，口感也更好些。

3.韭菜洗淨後一定要瀝乾水分，不然會影響到包餡的效果。

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