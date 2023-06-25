美國現象／公司網頁被視障人士告了 怎麼辦？

公司日前收到專人送來一份十幾頁的文件，首頁印著「Summons」（法院傳票）的字樣，心想未與人結怨，大概是詐騙事件（Scam），但文件上有洛杉磯高等法院的官印、法官名字及案件號碼，看起來不像假的，仔細閱讀文件後，赫然發現是公司網頁被一名視力殘障的女士告上法庭，原因是網頁造成她使用上的障礙，使她覺得遭受到歧視 和不方便（Discrimination And Inconvenience)。

20多項使用不便 遭求償

訴狀中洋洋灑灑列出20多項公司網頁上對殘障人士造成不便，要求賠償4000至2萬5000元，如果公司在收到法院文件30天內未以書面答辯，形同放棄權利（Default），她將向法院逕行提請判決公司敗訴，由法官決定賠償金額及其他相關責任（Judgement）。

看完訴狀後，我覺此事不能輕忽，過去只知商店、餐廳等公共營業場所被殘障人士控告，是因出入口、走道或廁所等處不符殘障人士要求，但是網頁被告倒是頭一次聽到，想不到被我碰上。

訴狀中列出公司網頁主要問題，包括照片、影像及圖表旁沒為視障者提供輔助說明方式（Alternatives Text）、圖片和背景顏色反差不明顯，以及影片沒有附加文字說明（Caption） 等。回想當時建構公司網頁時，採用的是第三方提供的平台，只是上傳公司的資料及圖片，沒有注意到是否符合殘障人士的需求，顯有疏忽之處。

面對此官司，首先把公司網頁暫時關閉，以免類似訴訟接踵而至；其次，徵求律師專業意見，如何處理這件官司；第三，尋找方法修改網頁，以符合殘障法規要求。

設計無規範可循 易挨告

接下來，我忙於拜訪及電話徵詢律師們意見，才發現這類殘障人士控告商業公司網頁的案件，近年來顯著增加，有一家律師事務所近年來接到近千件這類訴訟案件。由於沒有明顯規範可循，大多數中小企業商家的網頁都有設計上的缺失，沒有完全達到方便殘障者使用的標準，很容易成為被控告的「目標」，而有些律師結合殘障人士專門打這種官司，也時有所聞。

這類案件多由殘障人士用個人身分來控告公司，如此一來，根據法律規定，公司必須由律師代表，才能和他們答辯及進入法律程序，而律師按時收費，要價昂貴且打官司耗時費事，也不一定有勝算，所以權衡利弊之下，大多數的商家都透過律師選擇和他們和解。

許多知名大公司網站都被殘障人士控告過，如亞馬遜、沃爾瑪和目標等，這些知名企業都有律師團隊，但經過長年累月的訴訟程序，最後還是和對方和解，連大企業都不得不賠償了事，更何況一般財力不足的中小企業商家；其中也有少數例外，有一家知名連鎖披薩食品店網頁，被殘障人士控告不方便點餐，該店提出答辯理由是，該店有提供殘障人士使用的電話語音系統，官司因而獲勝。

ADA法 保障公領域無障礙

1990年通過的「保護殘障人士法條」（The Americans with Disabilities Act），簡稱ADA，規定所有政府機關、企業商家的公共領域空間，都必須為殘障人士提供無障礙設施，使他們與一般民眾享有相同的權益，當時網路尚未普及，未將網頁列入公共領域，因此有個商家據此向第11巡㢠上訴法院提出申訴，認為網頁不應受此法令限制，上訴法院法官認同此點，推翻一審法院判決，判定被告勝訴，但此案仍在纒訟程序中。

為了釐清爭議，司法部在1996年發布一命令，明令網頁應列入ADA法規中，確認網頁應顧及殘障人士的權益。

再回到我的官司中，我徵詢過的每位律師，都建議和對方和解。他們可代表公司和對方談妥和解金額、簽訂和解協議及撤銷告訴，收費以小時計算，每位律師收費不同，每小時約在300至500元之間，如果順利，從始至終約需10個小時左右，我必須先付一筆訂金，自數千元至1萬元不等，待官司結束後多退少補。

律師費高昂 決私下和解

有位律師透露給我消息，控告我公司的這名殘障人士已控告過數十家公司，這位律師本人也接過幾件案子，幾乎每次都勝訴，我問他如何做到的？他說，他會先作答辯，然後和原告進入訴訟程序，在互相取證的階段，由於原告心虛，自己撤案，所以被告勝訴而不需負擔任何賠償，但我需要付他律師費，依投入的時間計算，這位律師每小時收費400元。我問他勝訴的機率是多少？他很有信心的說：「百分之百。」

我心想，即使官司勝訴，我也須付出所費不貲的律師費，可能還會超過原告要求的金額，似並不合算，既然如此，為什麼我不自己和原告聯絡，不必經過律師，也避免進入訴訟程序，爭取和原告私下和解，如果談不成，再找律師協助不遲。

主意既定，我寫了一封情意懇切的信，在信中首先對公司網頁造成她的不便表達歉意，表示我們對每一位顧客都一視同仁，盡力提供最好的服務，絕無任何歧視的行為和想法。另外，公司也提供電話及門巿服務，作為網頁之外的代替方法。我表示，我們是小型公司，生意受到疫情 影響，辛苦經營也僅夠維持開銷，實在無力負擔額外的開支。

認網站缺失 壓低賠償金

我又說，公司網站係採用第三者的平台建構的，我們也不知道未符殘障人士要求，且已關閉網站進行修整，直到符合規定。我表示，如果她能先寄一信給我，指出網站缺點，我絕對會立刻更正，就不致造成她的困擾。

最後，我希望她能理解體諒公司處境，為了彌補對她造成的不便，我願提供一個金額（遠低於她要求的數字）私下和解，而不需進入司法程序。我給她三天時間回覆，如果她不同意，我別無選擇，只有將案子交由律師處理，

電郵寄出以後，原本沒期望她立即回覆，但沒想到，三分鐘後，她回覆了。她表示願接受我提出的金額賠償，將在幾天內把和解同意書寄給我，請我簽字後並附上支票 ，她會在收到支票三日內去法院撤銷告訴。

兩天後，我收到和解同意書，真沒想到這件困擾我好幾天的案子，竟然在短的時間內解決，沒經過律師及訴訟程序，而且賠償金額也遠低於她先前要求的數字，可見對方也是想要儘速拿到一筆錢而已。

經過這次事件，我建議企業主和商家如果設有網站，應檢查是否符合殘障法規定，政府也有一些網站提供這方面的資訊，網址是www.digital.gov和www. Section508.gov，或是請教網頁專家們的意見和協助，萬一發現網頁不合ADA規定，應暫時關閉進行整修，直到符合規定，以免成為下一個被殘障人士控告的目標。