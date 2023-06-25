封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡

傑洛尼莫修道院(Jeronimos Monastery)1983年登入世界遺產。（圖皆為作者許惠敏提供）

近年來，美國最夯的退休地，不再是東南亞，而是大西洋另一端的葡萄牙；2020年疫情爆發，這個占據伊比利半島西側、西歐最西端的國家吸引了新一波的年輕白領移民潮，只要開個銀行存款帳戶放入至少2萬1000元美金，附上一年的租約，就可跟葡萄牙政府拿短期居留簽證，當個享受陽光、美食、低廉生活消費的假葡萄牙人。

對葡萄牙這個全球觀光和移民新寵一直懷有高度好奇心，正好我加入的「希爾頓度假俱樂部」(HGVC)南葡萄牙阿爾嘎芙(Algarve)唯一的度假旅店找到個空檔，趕緊下手訂妥四個晚上，接著，好運在Expedia買到兩張450美元的布魯塞爾航空維州杜勒斯機場 至里斯本(IAD-Lisbon)來回機票；最後，找到一對老朋友同行，敲定了這次葡萄牙十天自助行。

我當導遊，帶了兩位司機、一位助理，從里斯本往南葡，再北行波爾多，最後回到里斯本。

十天行程安排如下 :

第1天：里斯本市內自由行

第2天：里斯本機場租車 ─古城艾芙拉─南葡Algarve希爾頓度假村

第3天：阿布斐拉搭船─找海豚訪岩洞、老鎮Lagos慢遊

第4天：阿爾嘎芙濱海三鎮Tavira、Faro和Vilamaura

第5天：Benagil Cave和Marinha Beach

第6天：文化重鎮及葡國第三大城科因布拉Coimbra─第二大城波爾多Porto

第7天：波爾多及多羅河谷酒鄉(Douro Valley)

第8天：波爾多─里斯本還車

第9天：辛特拉國家公園區 (佩納宮、摩爾人城堡、辛特拉國家王宮)

第10天：返美

一、里斯本初體驗

葡萄牙很美，有歷史、文化還有令人震懾感動的山水景觀，沒車，限制你的視野還有對葡萄牙這個國度的深度認識。我們一行四人採「市區棄車、郊區開車」攻略，九天旅程有六天開車，有美國駕照不用換國際駕照，除非要開出國界到西班牙，特別注意的一點是：租車時得確定不是手排車，這個國家的租車多是手排。

晚上六點從華府起飛的飛機，時差加上布魯塞爾轉機，次日過午抵達里斯本，出關第一件事就是搞定吃到飽的手機漫遊Data plan。機場九號領行李處旁的Vodafone買了一個月的sim卡，找不到Uber搭車處，只好花30歐搭計程車直入市區。(返程時確定，Uber接駁處在二號機場大廈上層的departure出口過馬路停車場)

這是此行唯一一趟搭計程車。在葡萄牙大城市旅行，Uber絕對是你的好朋友，傳統計程車的車資約是Uber三倍。

旅館房間望出去的里斯本之夜。

聖喬治城堡 戰略要塞

下榻羅西歐(Rossio)廣場旁的Residential Florescente旅店，一進最頂樓的601號房，打開窗戶不遠處的山頂就是聖喬治城堡(Sao Jorge Castle) 。這旅店位於餐館林立交通方便的貝薩區(Baixa)，最值得稱讚的是它的早餐，歐元10元，絕對物超所值，而且，別錯過它的葡式蛋塔。

造訪歐洲國家，很難不與猶太 人的歷史苦難交會。里斯本第一天閒步貝薩，Rossio廣場旁的聖道明教堂(Church of St. Dominic )命運多舛，建於12世紀，但18世紀的大地震和20世紀祝融之災，讓它留下創傷累累，而教堂前的猶太人屠殺紀念碑，是紀念1506-2006逃至葡國仍被視為異教趕盡殺絕的數千名猶太人。

從聖喬治城堡可俯瞰大半個里斯本老城區。

想要一覽大半個里斯本，聖喬治城堡(Sao Jorge Castle)是必然的選擇。

這城堡不僅是里斯本的重要地標，也是自古以來居高臨下看守Tegus河口抵禦外侮的重要戰略要塞。從貝薩往上坡爬，約莫15分鐘就能到，城堡建於11世紀，曾是葡萄牙國王皇居、主教住所，城內最早的一區建於西元前200年，仍留有數個古砲台，目前最多的住民是孔雀。

城堡旁的阿爾法瑪(Alfama)是里斯本最具歷史的住宅區，始源於古羅馬時期，在葡萄牙成為海權王國(15世紀)前曾受摩爾人統治數百年，再加上地勢較高，1755年大地震和海嘯躲過一刧；因此，此區仍保有北非摩洛哥和阿拉伯混搭風。

日落時分閒步Alfama，也可體驗一下只有此區才有的19世紀登山電車。

Alfama區從Tegus河畔蜿蜒爬升到聖喬治城堡，全是狹窄的石頭路，這裡有個里斯本別區沒有的「行動古蹟」: 爬山電車，從1873年運營至今。

（建議行程：下午三、四點入城堡，日落時分閒步Alfama，也可體驗一下只有此區才有的19世紀登山電車；日落後在Alfama或Rossio找家餐館品Port Wine 配葡萄牙海鮮飯，飯後去Rossio廣場散步。)

在葡萄牙幾乎天天吃一個蛋塔，旅館早餐吃到的蛋塔比糕餅舖酥脆美味又不甜膩。

葡式蛋塔發源店 百米人龍

今天的亮點是1983年登入世界遺產的修道院─傑洛尼莫修道院(Jeronimos Monastery)。這是里斯本最宏偉的大教堂，和貝倫塔都是Manueline建築（後葡式哥德風），也都是「聯合國教科文組織」(UNESCO)的世界文化遺產，照片裡的迴廊，每一根梁柱、拱門石雕，都是和航海、星相、花果、宗教有關。

修道院附近有家葡式蛋塔發源店，我搭公車經過時，店前人龍至少100公尺，傳說葡式蛋塔原始食譜就來自這修道院。

1834年葡萄牙實行君主立憲制時的司法部長阿吉爾(Joaquim António de Aguiar)廢除宗教令，沒收所有天主教會擁有的產業，操控葡國政經500多年的天主教會勢力從此式微。修道院一個個關閉、收歸國有，連院內修女修士的食譜也外流與民共享，如今門庭若市的貝倫蛋塔屋和風行全球的葡式蛋塔，都要感謝這個葡國歷史上著名的「修道院殺手」。

愛吃甜點的饕客們來到里斯本，應該都不會放過貝倫蛋塔屋。這趟自由行，不嗜甜食的我為了體驗在地飲食文化，幾乎天天都會找一個蛋塔吃，結論是：旅館早餐吃到的蛋塔都比糕餅舖酥脆美味又不甜膩。衷心希望這些寧可排一兩小時的蛋塔吃貨，千萬別錯過傑洛尼莫修道院這個真正的葡萄牙國寶。(此修道院是2022年葡國造訪人次第二多的景點，只輸給不遠處的貝倫塔。)

葡萄牙從15世紀起統治者，為了黃金白銀商路不再被阿拉伯人掐得死死，鼓勵造船、天文、航海研究，船隊向西向南探險、貿易，達伽瑪、麥哲倫等陸續「發現」新大陸，如非洲、印度、亞洲、南美洲，接著就是征服攻占，收服成為殖民地，民以食為天，農牧漁產富饒的葡萄牙有了從各地搜括而來的香料種子，數百年來調製成歐洲的美食天堂。

葡萄牙平民美食Cataplana海鮮燉飯。

葡萄牙第一天，考察了旅遊達人Rick Steves旅遊書推薦的兩家餐館，中餐吃了葡風烤雞和烤鯛魚，晚餐去了家名叫「私生子」(Bastardo)海鮮餐廳，四個人點了葡式海鮮飯Cataplana和章魚馬鈴薯，都沒踩到雷。

飯後去Rossio廣場散步，在里斯本愛上的除了Cataplana，還有滿街色彩斑爛的磁磚和鵝卵石板道。

第一天，我在里斯本愛上的除了Cataplana，還有滿街色彩斑斕的磁磚和鵝卵石板道。