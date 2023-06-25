每周一書／西方人眼中的「中國」性格：美傳教士在華觀察

100多年前，美國傳教士明恩溥（Arthur Henderson Smith）在其所著的《西方人眼中的「中國」性格》（Chinese Characteristics）裡，列舉中國人性格特徵，從一個側面揭示了中國人的傳統性格。

《西方人眼中的「中國」性格》是西方人介紹與研究中國民族性格的最有影響的著作。這位博學、不無善意的傳教士力圖以公允的態度敘述中國。他有在中國生活22年的經驗為他的敘述與評價擔保，他看到中國人性格的多個側面及其本相的曖昧性。他為中國人的性格歸納了20多種特徵，有褒有貶，並常能在同一問題上看到正反兩方面的意義。

明恩溥的有些評價並不合理。比如他認為中國人思緒含混，不能嚴格遵守西方式的邏輯，用事實本身解釋事實；有些特性完全是相因的，比如說節儉持家、勤勞刻苦、頑強生存、能忍且韌、隨遇而安，再比如說漠視時間、不快不慢，還有漠視精確。有些特性看似是矛盾的，如仁愛之心和缺乏同情，但誰又能說這兩種矛盾的特質，不是在我們今天的社會中普遍存在的呢？

明恩溥用局外人的身分尖銳指出，這個國度的烹飪水準極其高超，但普通百姓卻依靠簡單的稻米、青菜和魚過日子，絲毫也不敢浪費，為了省下5分錢早餐可以走上46里路；這個國度的讀書人文字工整有力，語言精闢，但普通百姓大多不識字，或文字掌握水準非常差，錯別字使用風行（搞不好把各地簡化字當成錯別字了）；這個國度非常勤奮，皇帝天不亮就上朝理政，6點鐘歐洲還在熟睡，中國人已經趕完了早集，但是他只用一中午就做完了4個木匠半天的工作。

顯然，明恩溥看到的只是「一個衰老而略顯憔悴的古老文明」。

我們不能盲信明恩溥的觀察與敘述都是事實，但也不必懷疑其中有事實有道理。讀者們可以根據自己的閱讀來判斷。了解自己既需要反思也需要外觀。異域文化的目光是我們理解自己的鏡子。照這面鏡子需要坦誠、勇氣與明辨的理性。魯迅先生一直希望有人翻譯這本書，在他逝世前14天發表的〈「立此存照」（三）〉中，先生還提到：「我至今還在希望有人翻譯出史密斯的《支那人氣質》來。看了這些，而自省，分析，明白哪幾點說得對，變革、掙扎、自做工夫，卻不求別人的原諒和稱讚，來證明究竟怎樣的是中國人。」全然客觀，但仍值得後世研究拜讀。

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