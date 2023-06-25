封面故事／南葡海岸絕美 看見福爾摩沙

南葡的城鎮不只濱海、還有岩洞區和古城遺跡。

三、人造的不如天造的─阿爾嘎夫岩洞與海灘

外國人老遠飛來葡萄牙旅遊，如果不來南岸，真是可惜了，這裡是葡人的福爾摩沙。此行我在南岸法羅(Faro)找到了福爾摩沙河、福爾摩沙公園，到了波爾多，還在Bolhao市場找到福爾摩沙廣場。

當年葡萄萄牙探險船隊到了台灣，驚豔寶島的美麗，已飄洋過海數載的葡萄牙船員不禁想到葡萄牙南岸之美，吐出Formosa這字。當然，這只是美麗島的美麗傳說之一。

里斯本在旅遊的收入超過阿爾嘎夫省，但陽光、沙灘、海洋、農漁產富饒、物價低，吸引歐美人士度假和退休，一到夏天，更是人多到葡萄牙人都不敢來。

搭船遇海豚秀 值回票價

阿爾嘎夫岩洞和海灘之美，是葡萄牙人的驕傲，最出名的就是經常出現在葡國觀光網站的班納格爾岩洞(Benagil Cave)。這岩洞走路到不了，只能搭船出海，我們從彩色海港Albufeira搭上快艇，沒多久就碰上一大群海豚繞著船跳舞，光是海豚秀就值回35美元的船票。

南葡萄牙世界知名的岩洞Benagil Cave，只能搭船進去，走路到不了。

阿爾嘎芙省Algarve的西邊這塊從Lagos鎮向西延伸至15世紀以前被歐洲以為是「世界末端」的聖文森角，以數千萬年演化後呈現斑斕色彩的岩洞聞名。

觀賞奇岩之美除了從海上鑽入峭壁，日落時分可從Lagos老城路底的Ponta da Piedade崖頂木棧道俯看海景，兩種風情，各擅勝場。最近幾年走過愛爾蘭莫赫懸崖、美西聖地牙哥和東北角阿凱迪亞國家公園的崖頂步道 ，葡萄牙南部岩岸，色彩最是令人迷醉。

班納格爾岩洞和馬琳哈海灘 (Benagil Cave and Marinha Beach)，就這兩個景點就足以說服你到南葡萄牙走一遭。阿爾嘎芙海岸線不僅美，還很親民，懸崖步道看似驚險，但規畫非常完善，防護也頗用心周到。

如果你在南葡的旅遊時間有限，只能造訪一個城市，建議選Portimao、Lagos，或是Faro住兩晚。這幾個城鎮不只都濱海、有古城遺跡，最重要的是，靠近南葡絕美海岸和岩洞區都是半小時至45分鐘左右的車程，即使不租車自駕遊，Uber非常好叫又便宜。

米其林星級海灘 沒廁

我們在南葡的四天，有兩天給了岩洞和海灘，馬琳哈海灘是米其林星級海灘，細緻的金黃沙灘，踩上去舒服得很，沒貝殼、海草、垃圾，還有……和大部分的南葡沙灘一樣，都沒廁所。

摸黑走進這洞穴，一個小海灘出現在眼前。

為了找廁所，我摸到一個和我差不多高的洞穴，摸黑走進去不到十公尺，一個小馬琳哈海灘出現在眼前。我一個人在這個三面被巨岩遮擋這個隱蔽海灘獨享整整15分鐘，左拍右拍，越看越熟悉，原來這也是葡萄牙旅遊業網站的拉客利器。

Benagil岩洞群比Marinha海灘更有名，它可以從海上平望，可鑽入洞內往上往外看，海灘弄潮前後，各走一段崖頂步道，都是從上往下……眺，不是跳。

班尼格爾崖頂步道來回走了約有四英里，我用手機把大象石照成了花壁磚牆，還在旅伴George的挑釁下斗膽爬到象頭頂。

當然，平均年齡超過六旬的我們，賞米其林美景外，在地海鮮自然不會放過。兩天的岩洞和海灘之旅，我們在Lagos和Lagoa找到的餐館都很滿意，躲在Lagoa巷子裡的家庭式餐館已經營兩代，有42年歷史，我們四人每人點了一條魚，老闆午休關店前隨便賣，全部上了六條魚，還一條條教我們剔骨頭。

找對好餐廳 美麗的意外

這趟葡萄牙自由行找餐館有兩個原則，一、最好要有海產，二、有本地特色。這家檸檬餐廳很好找，看到一棵吊著滿樹金黃的檸檬樹，就是它了！

由於地理位置靠近岩洞區，Lagos比Lagoa更有名，人也更多，此鎮在葡萄牙歷史上，曾留下重要軌跡。

南葡的城鎮不只濱海、還有岩洞區和古城遺跡。

13、14世紀的Lagos是阿爾嘎芙首府所在，葡萄牙第一支遠東探險船隊，即是從此地出航。它也有個不太光彩的另一個「先驅」角色，全歐洲第一個黑奴買賣市場，就在此鎮。

Lagos這家The Garden Restaurant and Bar，是個偶然的相遇、美麗的意外。原本Yelp推薦的星星餐廳午休關門，就近找了家幾乎滿座的踏進去。兩盤烤魚、一盤雞沙拉，一盤pasta，盤盤掃得精光。有啤酒佐餐也點了水(在葡萄牙叫靜水Still Water)，拿到帳單38歐元有找。

葡萄牙南部岩岸令人迷醉。

賺美金到葡萄牙花，CP值超高，難怪愈來愈多美國人移民葡萄牙。

Google說，2021年資料，葡萄牙人口1000萬多一點，新移民人口占了一成。富比士去年9月的一篇報導也説，新冠肺炎後，移居葡萄牙的美國人數每年成長45%，葡萄牙，是歐洲國家中美國人最鍾愛的移民國。

我曾在洛杉磯時報讀過一篇報導，印象很深。2021年秋天從加州 馬里布海灘移居里斯本的狄克森一家三口在馬里布租個小小的貨櫃屋，疫情爆發後，社區治安惡化加上山林野火的威脅，他們搬離了定居四代的加州，來到距離里斯本15英里的Cascais濱海小鎮，租屋成本砍了一大半，兩層康斗的生活空間比原來的貨櫃屋大了整整兩倍，生活水平比過去大大提升。

像他們這樣的年輕新移民前仆後繼，37歲的狄克森太太找到同伴開了「移民協助公司」，從安居到樂業，短短不到兩年。

此行住進希爾頓渡假村也碰到一對印裔表兄弟檔，Dave生長於底特律，他的表兄則是里斯本土生土長的印度裔，從事房地產業多年。表兄說，過去五年自己有九成的客戶來自歐美，包括 Dave和他的白人太太。我們遇到Dave那天上午，他才剛在里斯本移民局 簽了文件，入籍成為葡國人。

到此定居的美國人第一個文化震撼可能是──葡萄牙餐桌上帶頭眼睛瞪著你看的全魚。