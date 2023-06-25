新聞眼／擁抱脫序的中國式青春

阿根廷球王梅西15日帶領阿根廷國家隊在中國北京與澳洲進行友誼賽，一名中國球迷闖入球場擁抱梅西、並在場中與保安人員追逐。（Getty Images）

「中國人離世足冠軍最近的一次...？」阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）6月15日帶領阿根廷國家隊，在中國北京 與澳洲 進行友誼賽。然而比賽中最引發關注的，是一名中國球迷闖入球場擁抱梅西、並在場中與保安人員追逐，最終被抬出球場。

球迷闖入球場的行為在大大小小的足球比賽中時有發生，各國足協皆嚴厲禁止，比賽轉播也會刻意避開闖入的畫面以免有人模仿，然而中國輿論對該球迷的行為卻大多是正面評價，除了現場多人爭相與他合照之外，微博上也大讚他「擁抱夢想」，這片「讚揚脫序」的怪象，在中國高壓的社會氛圍中，更顯微妙。

阿根廷國家隊11日抵達北京準備與澳洲進行友誼賽，這場友誼賽吸引中國球迷關注，關注的焦點自然是2022年帶隊摘下世界盃冠軍、且接近職業生涯尾聲的梅西--除了球迷在阿根廷隊下榻的五星級四季酒店外駐紮之外，也有人自稱為了一睹梅西風采而入住，酒店外過於擁擠的人潮也讓阿根廷隊的北京之行，除訓練、比賽外，幾乎都待在酒店內。

15日比賽當日，梅西在開賽僅81秒就收穫個人生涯最快進球，下半場再以中後衛佩澤利亞（Germán Pezzella）的進球鎖定勝局，阿根廷最終2：0取勝。

阿根廷球王梅西15日帶領阿根廷國家隊在中國北京與澳洲進行友誼賽，一名中國球迷闖入球場擁抱梅西，這名球迷稱「看過國外球迷衝進場內合影，覺得很酷，又可省錢，所以決定闖入賽場。」（美聯社）

闖入賽場 擁抱梅西

比賽中最引發新聞和網路輿論熱議的，是在下半場阿根廷獲得一次角球機會時，忽然有一名身穿梅西球衣的中國球迷跳下3公尺高的看台闖入場中，他張開雙臂奔向梅西、擁抱梅西，現場保安人員立即追上去要制止他；他又往阿根廷球門方向奔跑，一路甩開保安，中途伸手與阿根廷門降馬丁內茲（Emiliano Martínez）擊掌之後，又繞回澳洲半場，經過阿根廷球員阿庫尼亞（Marcos Acuña）身邊並握手之後，他在澳洲禁區跌倒在地，隨即被圍上的保安拉起四肢抬出場，臉上仍帶著燦笑，全場觀眾則大喊「牛逼」。

中國媒體報導，該位球迷並沒有因此被趕出球場或遭到拘留，而是回觀眾席接受其他球迷的簇擁--阿根廷隊在中國極受歡迎，觀眾席上幾乎清一色的藍白條紋，當中多數人穿的球衣上都印著梅西的名字。觀賽的中國觀眾爭相與該位闖入的球迷合照，表達對「擁抱梅西」的羨慕之情，而該球迷也受到媒體訪問，訪問中他強調自己未滿18歲「所以沒事」，毫不擔心後續可能的懲處。

目前尚未公布該名球迷是否將受到罰款或是禁止入場的懲罰，該球迷賽後炫耀表示梅西請保安人員不要為難他，雖然他坦承自己做出「不好的行為」，但也反指自己想給保安一個教訓：

「整體保安素質就不是特別好，因為很多保安在回頭看比賽，我感覺我一出去就沒人抓得住我。」

該球迷在中國網路上掀起熱議，他的個人小紅書帳號也被搜出，帳號名為「看餓了」，事後看餓了也在自己的頁面寫下自己本來希望設法與梅西合影，但「正規」的方式過於昂貴，而他又「看過國外球迷衝進場內合影，覺得很酷，又可以立即省10萬（人民幣）以上」，所以決定闖入賽場。

他闖入比賽時，奔跑的速度一度甩開數個保安，他也自豪說自己「在這場比賽之前跑了一周的1000米，每天跑5個，沒白費」，文末高呼：「朋友們，有好身體不但可以賺錢還可以省錢。」

違規行為 竟獲讚揚

中國微博上，對於闖入賽場擁抱梅西的行為，湧現許多讚賞之聲，中國網民寫下：「抱梅西那個小夥子，我喜歡，趁年輕瘋狂一下挺好的，不留遺憾。」、「一個15歲的孩子，充滿激情的衝進球場擁抱偶像梅西，這是一個孩子的激情勇敢。」

狂熱球迷闖入球場的行為在大大小小的足球比賽並不少見，上至國際足總（FIFA）、下至地區聯盟、各國足協皆嚴禁，除了妨礙比賽進行之外，對球員的人身安全也構成威脅——就在2023年6月3日，才發生法乙聯賽中，一名波爾多（Bordeaux）的球迷在對手球員盧卡斯（Lucas Buadés）進球慶祝時，闖入將他推倒，導致盧卡斯頭部著地、最後被擔架抬走。

為了避免球迷闖入比賽的行為引發更多模仿，各大足球比賽轉播時，若有球迷闖入，轉播鏡頭往往會避開，以免畫面播出，15日的該場友誼賽也不例外。近年大賽遭闖入打斷的最著名例子，應是2018年俄羅斯世界盃決賽時，克羅埃西亞落後法國，正在發起進攻時，比賽卻被俄羅斯女子龐克樂隊「暴動小貓」（Pussy Riot）成員闖入而中斷。其後闖入示威的樂隊成員被判處監禁。