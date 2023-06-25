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移民專頁／PWD 可用於相同職位和要求多人

李亞倫律師主答

讀者問：

我正在辦EB-2職業綠卡。律師和我說我的職位描述以及背景與公司的另外一位同事很像，建議直接使用他的現行工資確定(PWD)，說這樣可以跳過工作招聘啟事，直接開始9089表。想問，這樣操作是可以的嗎？也就是說PWD是跟著職位而不是人，只要符合職位描述就可以跳過工作招聘啟事job posting？

答：

勞工紙申請適用於個人申請人，現行工資確定(PWD)可用於具有相同職位和相同要求的多個人。在這種情況下，申請的律師或代理人必須確保工作是相同的，向外籍人士提供的工資至少處於現行工資水平，並且所有使用現行工資確定的申請人，他們的教育程度、工作經驗和ETA-9141現行工資表上的任何特殊要求都符合。如果根據現行工資確定的招聘的任何部分已經完成，它們通常可以與其他人的ETA9089 PERM申請表共同使用。招聘僅在PWD簽發之日起180天內有效(如果在簽發日期之前開始招聘)，或者如果招聘是在PWD簽發後開始的，則招聘有效期為自首次招聘之日起180天。因此，你應該確保你的案件符合ETA 9141的範圍，如果律師選擇為你的案件使用已簽發的PWD，則應按時提交。

綠卡 教育 勞工

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