移民專頁／勞工紙 應在H-1B期滿前2年申請

開始申請勞工紙的時間應該在H-1B六年期滿前的兩年。(Getty Images)

讀者問：

我是非電腦專業博士，2019年轉行電腦。2019年，我抽中的H-1B ，經歷過幾個公司。不幸的是，每次PERM快批准或準備遞交PERM的時候，就被公司裁員了，已經兩次了，至今一次PERM沒有遞交。目前的情況是，公司今年3月幫我成功遞交了PERM，但我也不確定自己會不會在拿到I-140的時候被裁員。現在想申請NIW EB-2，但發表的文章及引用的都不多。我有幾個疑問：NIW怎麼樣申請才能用來延長我的H-1B？我的H-1B是2024年10月到第五年。我需要在什麼時候拿到 filed PERM或者approved I-140就可以續我的H-1B？到底是在2024年10月還是2025年10月前？我拿到I-140批准應該是想離職，公司不會撤回 I-140申請嗎？目前，各大小公司PERM基本都停了。我該怎麼辦？

答：

美國移民局 是否會批准你的NIW EB-2申請取決於該官員對你的資格的判斷，根據先例判決案 Matter of Dhanasar的決定因素為你的工作是否具有實質性價值和對國家的重要性；你是否有能力推進這項工作；若要免除申請勞工紙的要求，必須證明對美國有利才行。為了在六年限制之後延長你的H-1B，你必須在提交NIW或勞工紙申請過後了365天，或者如果你來自配額積壓的國家，則 I-140職業移民申請需要獲得批准才行。

如果一切順利，開始申請勞工紙的時間應該在H-1B六年期滿前的兩年，因為獲得現行工資決定和勞工紙通過勞工部 需要時間。如果你獲准I-140職業移民批准，申請公司通常有180天的時間可以撤銷申請。如果在180天內撤銷，通常可以保留優先日期，但H-1B身分無法延長超過六年。