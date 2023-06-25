醫師的話／超級大膀胱&一美分平底鞋

醫師工作繁重，常常沒時間上廁所，需要「忍著」。（Getty Images）

超級大膀胱

身上每塊組織都像炸裂一般，全身血液沸騰循環加速，肌肉 痙攣，讓人窒息，感覺軀體很快要解體；媽媽咪呀…時間頓時變得緩慢起來，風慢慢的在耳邊震動，空中的塵埃漂浮，遠處的機器滴答聲，水池中滴水聲，隔壁的人哭聲。黑醫生輕微搖晃一下頭，睜大眼睛定睛看著前方。

憂愁的老太太是患者的媽媽，她希望女兒早日康復；她彎著眼睛問道：「我的女兒能康復嗎？」聲音似乎隔著水缸傳過來，像來自遙遠星球的密音。黑醫生強做鎮靜，再一次回答道：「會慢慢好起來，目前胸片顯示肺也開始清晰起來。」

看著老太太沒有更多問題，黑醫生轉身迅速想離開，每一步都那麼艱難那麼漫長。「堅持住！」來自內心小宇宙的聲音；「堅持就是勝利，你能做到！」眼看大門就在咫尺，勝利在望。

只聽道老太太清了清嗓子說： 醫生，我還有幾個小問題。「ok」黑醫生的臉部瞬間石化，肌肉僵硬，整個靈魂被人懸吊在半空一般。醫生慢慢的轉過身，一字一字的吐出：「什麼問題請說？」全身細胞都在尖叫中，「 Let’s go! Go……」 理智告訴沸騰的細胞與神經們：「還不是時候」。

老太太看著黑醫生的臉，似乎也有點覺得不太對勁，於是說：「也不是大問題，你可以改一下食物菜單嗎？孩子不喜歡吃這些食物。」黑醫生鬆了一口氣，迅速回答道：「你可以找護士詢問一下，當然您也可以買點食物給你女兒吃！」

說完，像一陣風的消失在空氣中，老太太只見眼前一個人影閃過，她把手放在嘴邊，有點驚詫的喃喃道：「這醫生走路能這麼快！上帝保佑這孩子。」

有句古話：生活在紐約城的都是膀胱很結棍的傢伙。很多時候很難找到廁所，特別是在地鐵站 ，看地鐵站男男女女不管老的還是年輕的，特別是年輕漂亮像個模特的，也都面無表情、快速的在那裡走動。為什麼？估計都是在找廁所。

黑醫生迅速走出房間，像大逃亡一樣的快速奔向一個房間，他仍然面露輕鬆，這是多年訓練出來的佼佼者，沒有幾把刷子，是無法從殘酷的住院醫訓練生存下來。

希望！希望就在咫尺中。內心一陣狂喜。

咔嚓、咔嚓，門把手鎖住，裡面有人…整個人頓時石化第二次。此時此刻，手機 短信像轟炸機扔下無數炸彈響個不停，每一次震動都刺激已很脆弱的神經；上帝真的是在開玩笑，特別會選時間。

黑醫生職業素養扛扛的，在這種極其惡劣的情況下，依然迅速拿起電話柔聲問道：「哈衣，我是黑衫醫生，有什麼問題嗎？」兩條腿緊繃著，就差擰成一個天津大麻花。

不知道多少時間過去，黑醫生像打不死的小強，佇立在那裡，像個堅硬的大理石石雕作品。

五分鐘，十分鐘，這是比毅力的時候。

鏡頭高高的升起，遠遠的離開黑醫生，從天花板的監視鏡頭裡可以看到一個人影迅速的放下電話，像風一樣衝到廁所，瘋狂的拉門，沒有成功；這個人影又迅速的跑到樓上，迅速的拉開門，這回他終於成功的進去了。阿門。

「什麼樣的孩子適合學醫？」一個年輕的媽媽看著黑醫生認真的問道。「噢，這個…..你真要聽真實的情況嗎？ 黑醫生略微為難的問道。「哈衣」年輕的媽媽斬釘截鐵的回答道。

許久…「一個超級…超級強壯的大膀胱！」

一美分平底鞋

這一款鞋叫「一美分平底鞋」( Penny Loafer)， 以前有人就把一美分塞在鞋背上那道橫口，需要打付費電話時，就可應急。（Getty Images）

「你知道你這雙鞋的款式叫什麼嗎？」患者的太太好奇的問我。 「我選擇它主要是穿的方便。」我對鞋真的沒有太多研究。醫生工作忙，凡是從簡即可。我本人不是很喜歡有鞋帶的鞋，因為多一道程序，多花時間與心思。做醫生的就喜歡快速。吃飯要快，走路要快，穿鞋也要快快快。所以跟醫生做生意最爽了，「好不好？」「好。」「掏錢吧您。」三下五除二，棋活。

患者太太認真的跟我說「醫生，您穿的這一款鞋叫『 美分 』平鞋 - penny loafer. 以前有人就把一美分塞在你鞋背上那道橫口裡面，走路特別 bling bling。」「是嗎？」看著那雙跟我多時的平底牛皮鞋。沒想到還有這樣的典故。 從此我走路都感覺穿上了歷史感十足的鞋。 但是為什麼要放一美分在那裡呢？ 這個疑問懸在我心裡。

立馬用谷歌查了一下「一美分平底鞋」來由。 1930年，一個前手機時代，需要兩美分打一個付費電話。大家遊走江湖，有時需要打個電話什麼的，哪裡找兩美分？於是大家把一美分放入鞋背的橫道裡面存著，兩隻鞋就能放兩美分。應急的時候立馬可以變出兩美分打個電話解決問題。

當年一美分平底鞋非常受歡迎，以至於在學校男生沒有一雙一美分平底鞋，你就不是美國佬的感覺。很有趣的歷史典故。

我看著我的鞋，確實也能放入一美分。但是現在一美分能幹嘛呢？