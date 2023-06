首投族／移民生活22年 先苦後甘

我和太太1998年6月來美國探親,於2001年拿到綠卡,開始了移民 生活。在美國20多年,充滿歡樂與辛酸,我想每個為看第三代來美國的移民大概都如此。

60多歳的老人給子女看孩子、做飯是很辛苦的,但又是一件很有意義的事情。兒女可以安心上班和専心讀書深造。就拿我們來說,先是給大女兒看孩子、做飯;接著又給二女兒看孩子;有時同時幫兩個女兒看孩子。最辛苦是同時要照看三個孩子。

後來大女兒一邊工作,一邊業餘時間讀電腦碩士;二女兒也一邊工作,一邊業餘時間讀生物統計博士;她們兩個一讀就是三年。這1095天,我們一直陪著到晚上11點才能休息。堅持就是勝利,她們分別獲得電腦碩士學位和生物統計博士學位,都有一份不錯的工作。當她們事業有成時總是由衷地對我們說:「我們有今天,功勞有你們一半」此時我們很欣慰,感到苦沒白吃。

我們一把屎一把尿親手帶大的外孫女在名校大學畢業及工作時,我們很有成就感,孫女時常向我們問暖問安、還像小時候一樣對我們親暱時,那股親情、那股暖流、那種幸福 ,常潤濕我們的眼角。

我太太由於勞累和來自兒子的精神壓力,2007年患了一場大病,三次暈倒送醫院搶救,花了3000多美元醫療費,這對我們來說是個天文數字。那時我們還沒有醫療保險,我在圖書館 上班,一個月只掙100多美元生活費,怎麽辦?

醫療部門三天兩頭來信要錢,我又到醫院說明情況,醫院告訴我:「你可以申請譲慈善部門替你支付。」然後給我一張申請表。我女兒把申請表填好,帶著我多次跑有關部門申請,幾個月後來信說:「你可以免交了。」懸了幾個月的心終於放到肚子裡,我們深深感謝美國一些慈善機構,它們真正地幫助竆人。

一邊帶孫 一邊工作

我們要自力更生,自己養活自己。當孫子稍大些時,我在Rockville City圖書館找了個差事——做page(整理圖書)、鐘點工、半日制,到每周幹20小時。在圖書館做了幾年後,太太也想做page,多掙一點銭。她把考試題綱看了幾遍,我又指導了一下,也順利考過上班了。

我們住在Gaithersburg City公寓,有時住在女兒家。因為要看孩子,我上午上班,她下午上班。上班、看孩子、做飯,弄得非常緊張,我們過得很艱難。夏天,常被大雨澆成落湯鶏;冬天,常在大雪沒膝蓋中行走。我怕太太再病倒,那就不值了,她幹了四年就不再幹了。

這十多年堅持下來,實在不容易。春夏秋冬,風雨(雪)交加。我住的地方到公交車站要走一段路和通過一個鐡橋;2006年冬天,大雪一場接一場,到處是冰,鐡橋滑得站不住,我坐在橋上逶迤,突然滑了一下,兩條腿已懸空,我死死抓住護欄,才沒有掉入五米高、布滿石頭的河裡;為趕車常累得上氣不接下氣,美國公交司機真好,不到站,只要看到我,車就停下譲我上車。

我只會說:在美國最大困難是語言障礙。我找工作、找公寓、找有關辦公室、找英語學習的地方等,都是靠兩條腿走。因為英語聽不懂、不會說、不會問,也不敢問。找這些地方,我聽到點信息就走。例如找工作,有人告訴我:「你可以去圖書館做page,用到的語言少。Quenceorchard圖書館需要人,你可以去試一試。」大致方向給我指了,我不知道幾路巴士去。

大熱天,我不知道走了多少路,走了多長時候,總算找到了該圖書館。見到舘長我說:「我想來做page。」舘長見我滿頭大汗,馬上就讓我考試。事先我從別人手裡要來做page工作的複習提綱,看了幾遍,考試順利通過了,但語言面試沒通過。我又去上「side by side」英語課,還算幸運在Rockville city圖書館上班了。

多方接觸 融入美國

在圖書館工作期間,除學到圖書管理知識之外,對美國社會、美國文化、美國人的品格、處世態度等也有不少了解,使我學到不少東西。在圖書館對我印象最深、最值得我學習的有兩個人,一個是我的直接上司菲莉女士,另一個是我的同事瑪格女士。

菲莉女士對下面工作人員很和藹,很熱心,常鼓勵下屬,批評很少,你完成某項任務時,她就竪大拇指說:「perfect。」

瑪格女士是一位80多歳、個子很小、十分剛強的長者,我剛去不熟悉的事都是問她。她工作細緻認真,她年紀大我不少,一車書,好幾十公斤,她推起來有些吃力,我想去幫她一下,她總是擺手說:「thank you, I can。」當我82歳退休時,她已接近90歳了,還在幹……。

在圖書館工作的幾年中,接觸了許多人,有華人和其他族裔的人,也遇到了許多事,這都幫助我逐步融入美國社會。

我和我太太有一種觀念,就是只要自己能辦的事就不要麻煩孩子。由於語言差,在辦一些事情中,出現過許多尷尬和出洋相,例如辦事中,該回答「no」時,說成「yes」,該回答「yes」時,說成「no」。美國各部門工作人員對語言不好的移民,熱情誠懇,實事求是,只要符合政策的,不管我們語言上出多少洋相,事情總能譲你辦成。

在這過程中我們也學到了許多禮貌用語。例如How are you,Please,thank you, beautiful, everyday, good nice ,good morning,ok, I am glad to meet you……這些字、詞在同美國人打招呼中太重要了。比如我去考公民,我一看見移民官,就熱情、面帶笑容地打招呼:「good morning,wish you happy every day。」她立刻露出笑容,很客氣地譲我坐下。

她看了我的入籍申請表,說我填的很正規,很清楚。只問了幾個簡單的問題,不到十分鐘面試就通過了。和美國人打交道多了,膽子也慢慢大了,和美國人接觸也不太害怕了。

甜來於苦,幸福來於奮鬥。兩個女兒的孩子都大了,兒子從加拿大也回到美國結婚生子,他們都有一份穩定的工作。女兒、兒子、女婿、兒媳對我們很好,很關心我們,總想讓我們過得愉快些,常帶我們到美國各地、歐洲、中美洲去玩,欣賞令人陶醉的美景。

我們現在每天在一所老人醫療保健中心活動,有車接送,老人中心台球、乒乓球、麻將、健身 器材齊全,組織跳舞,唱歌,做健身操,畫畫,練書法,一星期還玩幾次Bingo。在中心,我們耆老彼此交流,消除了寂寞和孤獨;我們的老闆和藹可親,工作人員對老人關愛有加,攙扶老人上下車,帶老年人到商店購物,有時還送老人去公園賞花等。他們不是親生兒女,勝似親生兒女,兒女都不一定記得父母的生日,而中心卻記得清清楚楚,每月過生日的老人都要吃一碗長壽麵,為他們開慶生會,譲老人在幸福、健康、愉快的環境中度過晚年。

我們在美國幾十年的移民生活,可概括為「先苦後甜,先煩後樂,對美國社會逐步融入。」用發自肺腑的一句話來形容移民生活:「美國真好。」