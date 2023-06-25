首投族／移民生活22年 先苦後甘

我和太太1998年6月來美國探親，於2001年拿到綠卡，開始了移民 生活。在美國20多年，充滿歡樂與辛酸，我想每個為看第三代來美國的移民大概都如此。

60多歳的老人給子女看孩子、做飯是很辛苦的，但又是一件很有意義的事情。兒女可以安心上班和専心讀書深造。就拿我們來說，先是給大女兒看孩子、做飯；接著又給二女兒看孩子；有時同時幫兩個女兒看孩子。最辛苦是同時要照看三個孩子。

後來大女兒一邊工作，一邊業餘時間讀電腦碩士；二女兒也一邊工作，一邊業餘時間讀生物統計博士；她們兩個一讀就是三年。這1095天，我們一直陪著到晚上11點才能休息。堅持就是勝利，她們分別獲得電腦碩士學位和生物統計博士學位，都有一份不錯的工作。當她們事業有成時總是由衷地對我們說：「我們有今天，功勞有你們一半」此時我們很欣慰，感到苦沒白吃。

我們一把屎一把尿親手帶大的外孫女在名校大學畢業及工作時，我們很有成就感，孫女時常向我們問暖問安、還像小時候一樣對我們親暱時，那股親情、那股暖流、那種幸福 ，常潤濕我們的眼角。

我太太由於勞累和來自兒子的精神壓力，2007年患了一場大病，三次暈倒送醫院搶救，花了3000多美元醫療費，這對我們來說是個天文數字。那時我們還沒有醫療保險，我在圖書館 上班，一個月只掙100多美元生活費，怎麽辦？

醫療部門三天兩頭來信要錢，我又到醫院說明情況，醫院告訴我：「你可以申請譲慈善部門替你支付。」然後給我一張申請表。我女兒把申請表填好，帶著我多次跑有關部門申請，幾個月後來信說：「你可以免交了。」懸了幾個月的心終於放到肚子裡，我們深深感謝美國一些慈善機構，它們真正地幫助竆人。

一邊帶孫 一邊工作

我們要自力更生，自己養活自己。當孫子稍大些時，我在Rockville City圖書館找了個差事——做page（整理圖書）、鐘點工、半日制，到每周幹20小時。在圖書館做了幾年後，太太也想做page，多掙一點銭。她把考試題綱看了幾遍，我又指導了一下，也順利考過上班了。

我們住在Gaithersburg City公寓，有時住在女兒家。因為要看孩子，我上午上班，她下午上班。上班、看孩子、做飯，弄得非常緊張，我們過得很艱難。夏天，常被大雨澆成落湯鶏；冬天，常在大雪沒膝蓋中行走。我怕太太再病倒，那就不值了，她幹了四年就不再幹了。

這十多年堅持下來，實在不容易。春夏秋冬，風雨（雪）交加。我住的地方到公交車站要走一段路和通過一個鐡橋；2006年冬天，大雪一場接一場，到處是冰，鐡橋滑得站不住，我坐在橋上逶迤，突然滑了一下，兩條腿已懸空，我死死抓住護欄，才沒有掉入五米高、布滿石頭的河裡；為趕車常累得上氣不接下氣，美國公交司機真好，不到站，只要看到我，車就停下譲我上車。

我只會說：在美國最大困難是語言障礙。我找工作、找公寓、找有關辦公室、找英語學習的地方等，都是靠兩條腿走。因為英語聽不懂、不會說、不會問，也不敢問。找這些地方，我聽到點信息就走。例如找工作，有人告訴我：「你可以去圖書館做page，用到的語言少。Quenceorchard圖書館需要人，你可以去試一試。」大致方向給我指了，我不知道幾路巴士去。

大熱天，我不知道走了多少路，走了多長時候，總算找到了該圖書館。見到舘長我說：「我想來做page。」舘長見我滿頭大汗，馬上就讓我考試。事先我從別人手裡要來做page工作的複習提綱，看了幾遍，考試順利通過了，但語言面試沒通過。我又去上「side by side」英語課，還算幸運在Rockville city圖書館上班了。

多方接觸 融入美國

在圖書館工作期間，除學到圖書管理知識之外，對美國社會、美國文化、美國人的品格、處世態度等也有不少了解，使我學到不少東西。在圖書館對我印象最深、最值得我學習的有兩個人，一個是我的直接上司菲莉女士，另一個是我的同事瑪格女士。

菲莉女士對下面工作人員很和藹，很熱心，常鼓勵下屬，批評很少，你完成某項任務時，她就竪大拇指說：「perfect。」

瑪格女士是一位80多歳、個子很小、十分剛強的長者，我剛去不熟悉的事都是問她。她工作細緻認真，她年紀大我不少，一車書，好幾十公斤，她推起來有些吃力，我想去幫她一下，她總是擺手說：「thank you， I can。」當我82歳退休時，她已接近90歳了，還在幹……。

在圖書館工作的幾年中，接觸了許多人，有華人和其他族裔的人，也遇到了許多事，這都幫助我逐步融入美國社會。

我和我太太有一種觀念，就是只要自己能辦的事就不要麻煩孩子。由於語言差，在辦一些事情中，出現過許多尷尬和出洋相，例如辦事中，該回答「no」時，說成「yes」，該回答「yes」時，說成「no」。美國各部門工作人員對語言不好的移民，熱情誠懇，實事求是，只要符合政策的，不管我們語言上出多少洋相，事情總能譲你辦成。

在這過程中我們也學到了許多禮貌用語。例如How are you，Please，thank you， beautiful， everyday， good nice ，good morning，ok， I am glad to meet you……這些字、詞在同美國人打招呼中太重要了。比如我去考公民，我一看見移民官，就熱情、面帶笑容地打招呼：「good morning，wish you happy every day。」她立刻露出笑容，很客氣地譲我坐下。

她看了我的入籍申請表，說我填的很正規，很清楚。只問了幾個簡單的問題，不到十分鐘面試就通過了。和美國人打交道多了，膽子也慢慢大了，和美國人接觸也不太害怕了。

甜來於苦，幸福來於奮鬥。兩個女兒的孩子都大了，兒子從加拿大也回到美國結婚生子，他們都有一份穩定的工作。女兒、兒子、女婿、兒媳對我們很好，很關心我們，總想讓我們過得愉快些，常帶我們到美國各地、歐洲、中美洲去玩，欣賞令人陶醉的美景。

我們現在每天在一所老人醫療保健中心活動，有車接送，老人中心台球、乒乓球、麻將、健身 器材齊全，組織跳舞，唱歌，做健身操，畫畫，練書法，一星期還玩幾次Bingo。在中心，我們耆老彼此交流，消除了寂寞和孤獨；我們的老闆和藹可親，工作人員對老人關愛有加，攙扶老人上下車，帶老年人到商店購物，有時還送老人去公園賞花等。他們不是親生兒女，勝似親生兒女，兒女都不一定記得父母的生日，而中心卻記得清清楚楚，每月過生日的老人都要吃一碗長壽麵，為他們開慶生會，譲老人在幸福、健康、愉快的環境中度過晚年。

我們在美國幾十年的移民生活，可概括為「先苦後甜，先煩後樂，對美國社會逐步融入。」用發自肺腑的一句話來形容移民生活：「美國真好。」