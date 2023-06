稅務漫談／ERC加工廠詐騙 國稅局大掃蕩

政府為雇主提供的「保留員工稅收抵免」(簡稱ERC),導致濫用和欺詐性索賠。從收音機、電視到網站上的醒目標題:「每人可得2萬6000元,今天就申請」(Credit up to $26,000 per Employee – Apply Today)。(取自YouTube)

拜登總統於2020年3月27日簽署的「新冠救援法案」(The Coronavirus Aid, Relief, & Economic Security

Act簡稱CARES),首次為雇主提供了「保留員工稅收抵免」(Employee Retention Credit,簡稱ERC)。

ERC是一種可退還的稅收抵免,適用於在2020年3月13日至2021年12月31日期間因新冠大疫情而在停工期間繼續支付員工工資或總收入大幅下降的企業。

符合條件的納稅人可以申請ERC在原始或修訂的就業納稅申報表上。 2021年初,國會修訂了最初的ERC規則,允許利用PPP的企業追溯申請2020年的額度,將ERC延長至2021年,可用性擴大到更大的企業,並將額度從2020年每位員工5000美元提升至2021年每位員工每季度7000美元。

要獲得ERC的資格,雇主必須具備:(1)由於政府當局在2020年或2021年前三個季度因新冠限製商業、旅行或團體會議而下達命令,導致企業全部或部分暫停運營;(2)2020年總收入顯著下降或2021年前三季度總收入下降;或者(3)獲得2021年第三或第四季度恢復創業企業(recovery startup business)資格。只有恢復型初創企業才

有資格在2021年第四季度獲得ERC。對於任何季度,符合條件的雇主都不能在獲得PPP貸款減免時報告為工資成本,或者用於申請某些其他稅款的工資來申請ERC。

由於政府的大力鼓勵,數十萬份經「修訂」的工資稅申報表湧入,國稅局 不得不「先斬後奏」,導致了ERC的濫用和欺詐性索賠。從收音機、電視到網站上的醒目標題:「每人可得2萬6000元,今天就申請」(Credit up to $26,000 per Employee – Apply Today)鋪天蓋地而來,國稅局於去年意識到問題的嚴重性,實施「秋後算帳」(查出不實或詐騙 一律需退款加罰款和利息)。

但不肖之徒也不斷變換手法,一方面向申請ERC的客戶收取高額費用(10%-15%,提前收不退款),一方面隱藏「幕後」,他(她)們自己不出面遞交申請,而是讓申請客戶的CPA、EA或工資稅申報人遞交941X改正稅表。

試舉一例。某非營利組織每年W-2大約400萬元,雇用某「諮詢」(Consulting Company)公司替他們準

備了2021年第一季度的ERC申請表(36萬元),由於出工資的ADP拒絕提交ERC申請,於是非營利組織請他們的CPA代為遞交,瞞天過海。

國稅局於2023年正式把ERC「加工廠」詐騙列為「12騙術」(Dirty Dozen)之一,新任局長丹尼‧沃佛爾(Danny Werfel)於5月底的會議中誓言掃蕩這些置中小企業於風險之中的「ERC加工廠」,國稅局將增派稽查員查實幕後黑手將其繩之以法,與此同時,沃佛爾告誡中小企業不要被不實廣告所迷惑,存在僥倖心理,應該請專業人士評估確實符合條件才提出申請。

沃佛爾呼籲,這些不實廣告為貪一己之利的小企業主和不法之徒營造了土壤,國稅局不得不耗費大量人力物力予以剷除。他同時呼籲廣大專業人士堅決抵制不實ERC申請,不給不法之徒以可乘之機。國稅局將秉承「嚴格把關」- 合格者迅速批准發放退稅 ,不合格者退件「問責」,同時對已批准的ERC申請件展開復查,對不實申請進行稽查,視情節輕重而作出追回退稅,補交利息罰款直至刑事偵查。

(作者為註冊會計師)