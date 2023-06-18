我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

理財百科／沒社安號 也能辦信用卡

／顏伶如
雖然沒有社會安全號碼，一樣可以申請信用卡。（取材自pixabay）
雖然沒有社會安全號碼，一樣可以申請信用卡。（取材自pixabay）

初來乍到的新移民、國際學生或是其他非公民，而沒有社會安全號碼(Social Security number，SSN)，或許可以透過個人納稅識別號碼(individual taxpayer identification number，ITIN)申辦信用卡。包括大通銀行(Chase Bank)、美國運通(American Express)、第一資本金融集團(Capital One)在內等發卡機構，都有可用個人納稅識別號碼申請、可以累積紅利點數的信用卡。

不過，雖然沒有社會安全號碼，申請人同樣要符合發卡機構的其他要求，例如通過信用背景調查、提供身分證件、提供支票帳戶或存款帳戶證明。發卡機構也會考量申請人的收入狀況。

可用個人納稅識別號碼申請的五張最佳信用卡為：

1. 旅遊紅利最好的信用卡

喜歡賺取旅遊累積點數的消費者，可以申請美國運通的American Express® Gold Card，累積點數可向20家航空公司及旅館兌換。如果在美國還沒有建立個人信用歷史，申請美國運通信用卡獲准機會較高，因為美國運通可以向其他國家調閱信用歷史，包括澳洲、巴西、加拿大、多明尼加、印度、肯亞、墨西哥、奈及利亞、菲律賓、南韓、瑞士、英國。

2. 現金回饋最佳的信用卡

信用評分普通或正在建立信用歷史的民眾，不妨考慮第一資本金融集團的QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card。每筆刷卡可獲現金回饋1.5%，不收境外交易手續費(foreign transaction fees)。不過，這張信用卡年利率(annual percentage rate，APR)高達29.99%，不適合無法每個月都繳清帳單的民眾。

3. 最棒的免年費信用卡

大通銀行Chase Freedom Unlimited®免年費又可獲得現金回饋，開卡前三個月可享DoorDash DashPass免費會員服務、Instacart折扣，搭乘Lyft與透過大通銀行網站訂購旅遊服務時均可獲得5%現金回饋。藥局與餐廳消費可獲3%現金回饋，其他刷卡則有1.5%現金回饋。開卡最初15個月可享零年利率優惠，但接下來年利率則在19.49%至28.24%之間。

4. 建立個人信用史的最佳信用卡

Petal 2「Cash Back, No Fees」Visa Card連沒有信用歷史的民眾也能申請，不收年費，可享現金回饋。

5. 最適合學生的信用卡

第一資本金融集團的Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card適合還沒建立完整信用歷史的大學生。所有消費都可獲得1.5%現金回饋，Uber與Uber Eats消費則有10%回饋。

信用卡 利率 澳洲

上一則

每周一書／從苦力貿易到排華 打破迷思

下一則

新聞眼／從普立茲獎 看烏克蘭悲劇

延伸閱讀

阿里餘額寶 每天幫用戶賺上億

阿里餘額寶 每天幫用戶賺上億
聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓
隱藏的信用卡 你知道嗎？房產可信貸「變現」 靈活取錢

隱藏的信用卡 你知道嗎？房產可信貸「變現」 靈活取錢
房屋淨值貸款 可靈活運用的理財工具

房屋淨值貸款 可靈活運用的理財工具

熱門新聞

(Mikhail Nilov@Pexels)

星座／6月11日至6月17日金牛座朝氣滿滿 牡羊座財運不錯

2023-06-11 02:00
林青霞替莫言素描。(圖：林青霞提供)

人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞

2023-06-11 02:24
英國前首相強生的一席話，讓媒體探究「辛辛納圖斯」與俄亥俄州的辛辛那提有何關係。圖為辛辛那提城市夜色。（Getty Images）

美國現象／97個特洛伊 美國城鎮為何多古名？

2023-06-11 02:28
檢察官韋絲特專門打擊科技犯罪，成功追回被騙的虛擬貨幣。（記者李榮／攝影）

詐騙ing ／破虛擬貨幣詐騙 她登富比世

2023-06-11 02:27

理財／滿足3條件 每月社安金最高4555元

2023-06-11 02:21
輕舉，39x28cm，框尺寸：67x42cm。

封面故事／紐約世報慈善義賣 多位名家共襄盛舉

2023-06-11 14:29

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂