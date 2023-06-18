每周一書／從苦力貿易到排華 打破迷思

從苦力貿易到排華。

19世紀，美國人和歐洲人常把棘手的社會困擾說成「問題」，例如「黑人問題」、「女人問題」或「猶太人問題」。這種「問題」，代表白人社會需要這些人來維持社會運作，卻又因為政治經濟利益的衝突，而不願意給予這些人應有的權利保障。華人 最初與其他移民一樣，或為追求財富、或為尋求新的生機，而到美、澳與南非的金礦產區工作，然而，雙方經濟上的衝突，逐漸演變成針對種族的攻擊：白人指控華人搶走工作、拉低薪資、造成社會混亂，設下種種限制，確保華人無法獲得完整的公民權利，避免威脅到白人社群 。

「華人問題」在當時不僅涉及勞工權益，更是牽動全球政治經濟的大事。「從苦力貿易到排華」一書把世界史和政治、經濟領域的諸多重要主題，如歐洲制伏中國、國際金本位制興起、種族主義反華刻板觀念與國族思想等巧妙地連結在一起，展示了其中千絲萬縷的連帶關係。

「從苦力貿易到排華：淘金熱潮華人移工的奮鬥與全球政治」（The Chinese Question：The Gold Rushes and Global Politics）這本書即是講述19世紀後期淘金熱出現於美國加州及澳洲的維多利亞、南非川斯瓦爾這兩個英國殖民地時，華人初抵這些地方那段過往。

這些地方是華人在西方落腳的起點，也是大批華人和歐美人最早相遇之地。這些相遇後來引發反華人運動，而以頒行不讓華人移入、不讓華人取得公民身分的法律為排華運動的最高潮。

在面臨白人的經濟打壓和不公平的法規歧視之際，華人成立僑社，上街抗議、請願，甚至罷工，努力在這個險惡的世界生存下來。在傳統儒家社會體制裡屈居末位的華商，則發揮作為礦業投資人、僑社領袖、文化仲介人的身分，為僑居海外的華人社群奔走，力求西方社會正視他們的存在。

在淘金熱時期，遠赴海外的華人在西方打造的刻板印象中，是簽下賣身契的奴隸型苦力，與缺乏知識及個人意志的底層群眾。但實則不然，本書作者艾明如教授致力打破這個種族歧視 的「苦力迷思」。

這個迷思，導致歐美白人認定華人是奴隸種族，永遠沒辦法同化於西方社會，並導致排華運動。在「從苦力貿易到排華」這本講述海外華人史和全球資本主義史的傑作中，作者橫跨全球，蒐集非洲、美洲與澳洲三大產金區的史料，呈現華人在異地的自主性與生命力，徹底打破華人等同奴隸的苦力迷思。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉100-102)