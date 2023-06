封面故事／哈佛法學院演講 楊紫瓊給3建議

楊紫瓊應邀在哈佛大學法學院的畢業典禮演講,給畢業生的三點建議。(取自哈佛法學院YouTube)

今年以電影《媽的多重宇宙 》(Everything Everywhere All at Once)奪得奧斯卡最佳女主角的楊紫瓊 ,5月應邀在哈佛大學 法學院的畢業典禮演講。

「我為什麼會在這裡?」她先表示自己不是律師,也沒有演過律師的角色,但為何現身哈佛大學法學院,引起台下注意且爆出笑聲。她隨後始分享自己的人生心得。

楊紫瓊給畢業生的三點建議:

第一是保持放鬆 (stay loose)。楊紫瓊分享自己小時候的第一愛好是舞蹈,而不是演藝。她日夜不停地訓練,就在將進入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞時,她因脊椎受傷而中斷追夢。

她說,「人在跌倒的時候,往往會變得緊張,為了應對衝擊做好準備。但最安全的做法是保持冷靜,對時時在改變的世界保持好奇。」(When falling, the tendency is to tighten up, to brace for impact. But in truth, the safest thing one can do is remain calm, even curious, about the shifting world around you.)

第二是: 了解你的極限(Know your limitation)。了解你的極限使你保持謙虛,有動力,並專注於一個目標。

她說,「了解自己的不足,可讓你保持謙虛和動力,專注於目標;了解他人對你的設限,可以讓你指向不同的方向。我指的是中指。」 說到這裡,全場哄然大笑。她繼續說,「了解自己的不足,會讓你謙虛、贏得別人尊重,而他人對你的設限,是用來突破的界限。」(Limitations set by yourself give you boundaries to respect, but limitations set by others give you boundaries to bust through.)

第三是:找到你的團隊(find your people)。她說,生活不是零和遊戲(zero-sum game),每個贏家未必不曾是輸家,而大部分的成功故事背後更多的是合作,而非競爭。

她鼓舞年輕學子:「一旦機會來臨,就要全力以赴!」