封面故事／哈佛大學畢典演講 湯姆漢克斯勉學子捍衛真理

好萊塢巨星湯姆漢克斯在哈佛大學畢業典禮發表演說，並拿著一顆寫有「哈佛」的Wilson排球拍照。（路透）

好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）5月25日在哈佛大學 畢業典禮發表演說，他敦促畢業生要成為捍衛真理、捍衛美國理想的超級英雄，並抵制為了一己私利而扭曲真相的人。

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湯姆漢克斯發表主題演說時，引用哈佛大學（Harvard Universit）的校訓「真理」（拉丁文veritas）。他說：「對某些人來說，真理不再以經驗為依據。也不再基於數據、不再基於常識，甚至不再基於共同準則。」

湯姆漢克斯說：「傳達真理已不再是公共服務的基礎，不再能撫平我們的恐懼，也不再是我們行動的準則。如今，真理已被認為是件可操弄的事，受片面意見與零和博弈左右。」

（註：「零和博弈」（zero-sum game）是博弈論中的一個概念，這種概念認為，利益相關各方的利益總和是不變的；如果一方得到利益，則一定有另一方的利益蒙受損失。）

在長達數十年的影視生涯中，湯姆漢克斯曾扮演過太空人 、軍人、變成大男人的小男孩，甚至演出過哈佛教授，兩度榮膺奧斯卡金像獎影帝。他告訴哈佛大學第372屆畢業典禮的9000多名畢業生，他們必須作出抉擇。

他說：「所有成年人都必須作選擇，決定要成為三種美國人中的哪一種：是那些擁抱所有人自由與自主的人；還是那些不這麼認為的人；或是那些漠不關心的人…只有第一種才能創造一個更完美的聯邦，一個不會分裂的國家，其他人只會擋路。」

在接近演講尾聲時，湯姆漢克斯將重點帶回哈佛在學生、畢業生以及延伸教育學院校友身上。

他說：「這是你們的責任，也是我們的。你可以選擇為了什麼而努力，但是真理，真理是神聖的、無法改變的、深植我國基石與基礎之上。」

湯姆·漢克斯在演說最後對於在畢業典禮中被授予哈佛藝術榮譽博士學位一事，他笑稱自己沒有完成大學學業，像他這樣缺乏學術成就的人，居然能在一群可說是世界頂尖聰明的學子與最有成就的科學家面前發表演說。

他說：「這不公平，但請不要為此糾結。雖然沒有認真念過書、沒有去上過課，甚至沒去過圖書館一次，但為了跟今年的哈佛畢業生、教職員及傑出校友說話，我可是很努力地『演』過。」意指他在電影「達文西密碼」、「天使 與魔鬼」及「地獄」中，飾演哈佛大學教授蘭登（Robert Langdon）。

湯姆漢克斯說：「孩子們，這個世界就是這樣。」引來一陣笑聲。