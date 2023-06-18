料理功夫／辣味五香炒酸豇豆

辣味五香炒酸豇豆

辣味五香炒酸豇豆吃起來非常開胃，配稀飯、饅頭都可以。

材料：

酸豇豆1包、香腸3條、豆乾五片、蒜頭4瓣、青紅辣椒2條、玉米油4大匙。

調味料：

五香粉1小匙、糖2小匙、生抽2小匙、蔬菜 調味粉1小匙、白胡椒粉少許、香麻油少許。

辣味五香炒酸豇豆食材

作法：

1.酸豇豆洗淨，浸泡20分鐘備用。

2.香腸、豆乾切小塊，備用。

3.青紅辣椒去籽，切小塊；蒜頭切碎，備用。

4.20分鐘後把泡酸豇豆的水倒掉，豇豆切小段備用。

5.炒鍋燒熱，加入玉米油，先爆香蒜頭，加入香腸炒香1分鐘；續放豆乾、五香粉，拌炒1分鐘再加入酸豇豆、糖、生抽、蔬菜調味粉拌炒1分鐘；最後放青紅辣椒塊、白胡椒粉和香麻油，混合炒1分鐘就可起鍋。

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