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料理功夫／粉絲料理 乾湯2吃

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蒲公英丸子粉絲湯
蒲公英丸子粉絲湯

每天為了三餐煩惱嗎？吃飯、吃麵，那個好呢？有時候來個不同的選擇，試試粉絲的滋味也不賴喔。

蒲公英丸子粉絲湯

材料：蒲公英、冷凍芹菜丸子、紅蘿蔔、粉絲、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.蒲公英洗淨，切小塊；冷凍芹菜丸子，置於室溫，切丁；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；粉絲以冷開水浸泡15分鐘，切小段，備用。

2.煮一鍋滾水，放入粉絲汆燙2分鐘，撈起備用。

3.湯鍋置於爐火上，放入紅蘿蔔、水燉煮。

4.沸騰後放入蒲公英、芹菜丸子，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.待菜肴熟且入味，放入粉絲，與菜肴、湯汁充分融合，即可起鍋。

彩椒天貝粉絲
彩椒天貝粉絲

彩椒天貝粉絲

材料：彩椒、天貝、大白菜、粉絲、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.彩椒洗淨後對半切，去籽切小塊；天貝洗淨，切丁；大白菜洗淨，切小塊；粉絲以冷開水浸泡15分鐘，切小段，備用。

2.湯鍋置於爐火上，放入適量的水，沸騰後將粉絲汆燙，1分鐘即可撈起，備用。

3.炒鍋放入適量油，油鍋熱後放入天貝，煎至兩面金黃，盛起備用。

4.將大白菜、水倒入鍋中燉煮。大白菜八分熟時，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，加入天貝，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.待菜肴熟且入味，加入粉絲不停地翻炒，使粉絲充分吸收湯汁，與菜肴融合均勻即可盛盤。

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