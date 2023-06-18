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料理功夫／端午粽飄香 客家肉粽

Vivien
客家肉粽
客家肉粽

媽咪雖然是客家人，但是從未真正包出屬於客家口味的傳統粽子，於是我收集資料，母女倆忙碌起這大事件。這幾年媽咪包粽子水平愈來愈好，這是高齡80歲的客家媽咪「客家粽初體驗」，連不吃這類食物的小妹都說「好吃」。

材料（約8～10顆）：

圓糯米4杯、腱子肉300克（五花肉也可）、香菇約6朵、蝦米30克、豆干3片（切丁）、菜脯50克、油蔥酥30克、鹽適量、醬油適量、橄欖油適量、粽葉16片、棉線。

重點材料
重點材料

備料：

1.糯米泡8小時（可選擇隔夜泡好），香菇泡2小時，菜脯泡水約20分鐘（泡水時間長短會影響鹹淡）備用。

2.燒鍋開水，把粽葉正、反兩面洗乾淨，水滾後將粽葉浸泡在熱水中10分鐘，連棉線一起浸泡，濾乾水分。

3.腱子肉切塊，用平底鍋微煎，接著放入小鍋中紅燒40分鐘。

微煎腱子肉塊，等待紅燒
微煎腱子肉塊，等待紅燒

4.另外把泡好的糯米放平底鍋，加適量橄欖油炒至8分熟，關火備用。

5.起另一平底鍋，首先爆香香菇，撈起備用。接著爆香蝦米、豆干丁放入鍋中微煎，放入菜脯一起翻炒，最後加油蔥酥、鹽、醬油拌炒均勻後盛盤。

包粽子的炒料，菜脯、豆干及蝦米。
包粽子的炒料，菜脯、豆干及蝦米。

粽子作法：

1.材料準備齊全，拿兩片粽葉左右交錯，加入炒好的糯米壓最底層、接著放入炒料，最上面再覆蓋些糯米，最後粽葉壓下蓋緊，此時是關鍵，因為粽子必須要扎實包裹著，接著用棉線綁緊等待入鍋蒸熟。

2.內鍋不放水，只需要在外鍋加水隔水蒸熟即可；因為已炒過糯米，炊蒸時間約40分鐘，這方法可以鎖住辛苦炒好的內餡風味，所以吃起來特別香，可能是沒經過泡水的關係。

裹粽子
裹粽子

將包好的粽子放入電鍋蒸熟
將包好的粽子放入電鍋蒸熟

小叮嚀：

吃後感想少了一味，那就是中藥白胡椒粉，建議備妥辛香料製作；此外，加入炒香糯米這環節，加入醬油可使粽子外觀更加可口。（料理示範／Ying）

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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