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養生／脊椎側彎怎麼辦？ 3招運動防惡化

王昭月
延緩脊椎側彎第1式，採跪姿，雙腳微開，將手和身體向前延伸，膝蓋貼近上半身維持30秒，放鬆脊椎周圍肌肉。（記者王昭月／攝影）
延緩脊椎側彎第1式，採跪姿，雙腳微開，將手和身體向前延伸，膝蓋貼近上半身維持30秒，放鬆脊椎周圍肌肉。（記者王昭月／攝影）

正值發育期的11歲女童被家長發現走路歪向一側，睡覺常腰痠背痛，就醫檢查出C型脊椎側彎，側彎角度達25度，已屬中度。治療師指出，3C產品盛行，平時少動又姿勢不正，容易造成脊椎側彎，彎角若過大就會壓迫到肺，造成呼吸困難、易喘或腳麻，千萬不可小覷。

台灣「活力得中山脊椎外科醫院」復健室物理治療師吳瀚庭說，脊椎側彎輕者常見腰痠背痛，影響外觀與運動功能表現。重者壓迫心臟和肺部，造成呼吸困難或易喘、腳麻等下肢神經症狀。

他說，現代人離不開3C產品，待在室內時間多又少動，就容易引起姿勢不正問題，吳瀚庭指出，要避免脊椎側彎持續惡化，平時應保持身體直立、避免三七步、駝背，也避免打棒球或桌球這種高重複性單側運動。

患者可在醫師評估下執行三式運動，第一式「嬰兒式」採跪姿，雙腳微開，將手和身體向前延伸，膝蓋貼近上半身，維持30秒，以放鬆脊椎周圍肌肉

第二式「鳥狗式」，手掌和膝蓋貼地上，四肢保持一直線。一側手向上伸，對側腳往後抬起維持20秒，訓練核心、穩定脊椎。

第2式「鳥狗式」，手掌和膝蓋貼地上，四肢保持一直線。一側手向上伸，對側腳往後抬起...
第2式「鳥狗式」，手掌和膝蓋貼地上，四肢保持一直線。一側手向上伸，對側腳往後抬起維持20秒，訓練核心、穩定脊椎。（記者王昭月／攝影）

第三式採取躺姿，屈膝抱胸維持30秒，伸展並減低脊椎壓力。這三次運動每天做2次，每次做5組，可延緩脊椎側彎惡化。

第3式採取躺姿，屈膝抱胸維持30秒，伸展並減低脊椎壓力。（記者王昭月／攝影）
第3式採取躺姿，屈膝抱胸維持30秒，伸展並減低脊椎壓力。（記者王昭月／攝影）

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