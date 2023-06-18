養生／更年期易缺鐵 適量吃紅肉

更年期女性容易缺鐵，建議適量補充紅肉。（Getty Images）

豆魚是優質蛋白質 ，但更年期婦女易缺鐵，也要適量吃紅肉。

「豆魚蛋肉份量一掌心」，植物性蛋白擺在第一類，但女性容易缺鐵，白肉中的鐵質比較少，紅肉鐵質較多，建議蛋白質攝取比例中，多少加一點紅肉。健身 族最愛的「雞胸肉」常被視為優質蛋白質，但若沒有增肌減脂需求，不建議常吃雞胸肉。

另外，不少長輩認為「愛吃魚」比較健康，其中鮭魚Omega-3脂肪酸，對更年期婦女較佳，但魚類比牛、羊、豬的肉類脂肪含量少、鐵質少，飲食還需要多樣化，補充蛋白質避免吃下過多肥肉，並適時攝取優質脂肪。

鮭魚含Omega-3脂肪酸，對更年期婦女較佳。 （Getty Images）

至於蛋白質要攝取多少才夠？專家建議，一般婦女每公斤體重可攝取1至1.2g的蛋白質；更年期、老年人則每公斤攝取1.2g；懷孕、哺乳期除了基本蛋白質需求量，還需要加上10至15g蛋白質。若是體重過重，則建議用理想體重計算適合補充的蛋白質分量。

體重過重者的蛋白質攝取計算

理想體重公式：22×身高(m)×身高(m)

舉例：身高162cm的小美，理想體重為22×(1.62)×(1.62)=57kg

一般人的每日蛋白質攝取計算

每公斤1g～1.2g

舉例：57公斤×(1g～1.2g)=一天攝取57g～68.4g蛋白質較佳

更年期婦女缺鈣，吃鈣片要配合維生素Ｄ食物。

一般婦女鈣質需求一天要1000毫克，更年期婦女因鈣質流失，一天需要1200毫克。建議「每天早晚一杯低脂奶」，每杯250cc就能攝取250毫克的鈣質作為基本盤。補鈣前也應多攝取深色蔬菜 、牛奶、芝麻、起士等維生素D食物，再搭配適當曬太陽及運動，幫助鈣質吸收及合成。

鈣片、高鐵食物分開吃

有了足夠的維生素D之後，再吃鈣的補充劑效果才會好。市售鈣營養補充品多樣，又以碳酸鈣較為常見，但對於常吃胃乳片、胃藥的人比較不易吸收，因為鈣質在酸性條件下吸收較好，但胃酸不夠者，吃下碳酸鈣往往是過門不入。建議多於飯後服用鈣片或吃點水果幫助吸收。此外，鈣跟鐵互相競爭，吃完鈣片後不宜馬上吃高鐵食物。

「胺基酸螯合鈣」和「海藻鈣」比較好吸收，民眾可視需求補充。另外「磷酸鈣」、「檸檬酸鈣」則不適合腎臟不好的媽媽吃，會增加腎臟負擔。

維生素 促進組織穩固

維生素C穩固膠原蛋白，維生素B群降低焦慮。

對於女性來說，最重要的維生素C，功用不只有美白，還能促進體內結締組織穩固，猶如在體內加強鋼筋水泥，可以多吃木瓜、芭樂等水果。有心悸問題的更年期女性則可補充鎂、鈣、鐵，改善心血管問題。

若身體容易疲倦，可補充維生素B群改善焦慮失眠、穩定神經，避免焦慮緊張及鐵質流失。當體內維生素充足，有助身體合成所需的膠原蛋白，如果為了瘦身不吃飯，身體缺乏基本的六大類食物，反而把膠原蛋白燃燒掉，得不償失。

纖維素 首推牛蒡、芹菜

建議婦女一天攝取25g至35g的纖維素，大約四份蔬菜（每份可攝取2-4g纖維素）和三份水果（一份可攝取約2g纖維素）。此外，每餐飯裡建議有三分之一為全穀類，如燕麥、藜麥、胚芽，增加纖維含量，每天攝取未精緻澱粉可以增加8g纖維，較為充足。

蔬菜中推薦牛蒡跟芹菜，每份纖維素含量高於4g，CP值最高，而牙口不好的長輩，則可以吃地瓜葉、莧菜，高纖且質地較軟、容易入口。另外，水果普遍纖維素含量較平均，除了瓜類因水分含量多，纖維較低。若要攝取纖維質，盡量不要喝果汁，或避免濾掉果渣，建議多吃原型食物。（諮詢／台北新光醫院營養師許為捷）