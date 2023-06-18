醫藥／注意鼻咽癌警訊 早期治癒率逾9成

鼻咽癌位置示意圖

許多人以為鼻咽癌是頭頸癌其中一種，罹病原因也相近，其實並非如此。吸菸、喝酒、嚼檳榔是口腔癌等頭頸癌常見致病原因，但鼻咽癌致病原因目前不明，一般認為與種族、遺傳、環境和EB病毒（Epstein-Barr Virus，簡稱 EBV）有關。

台灣馬偕紀念醫院癌症 中心主任及耳鼻喉科主治醫師呂宜興表示，鼻咽癌的診斷主要靠鼻咽病理切片，但醫界發現，鼻咽癌患者血液中含高量的抗EB病毒免疫球蛋白A抗體（IgA）。

呂宜興說，不同於被感染後出現的IgM及IgG抗體，IgA與腺體有關，其與鼻咽癌之間的關係尚未十分明瞭，但目前檢驗血液中EB病毒抗體，有助於早期發現鼻咽癌。

檢查血液EB病毒抗體

不過，不論是抽血發現抗EB病毒免疫球蛋白A抗體數值偏高，或是出現流鼻血等疑似鼻咽癌症狀，鼻咽癌的診斷仍要靠鼻咽內視鏡及切片，是必要的檢查。

鼻咽位於鼻子後方，跟喉嚨交接，一般理學檢查不容易看到。鼻咽內視鏡有點像胃鏡、大腸鏡，將管狀的鏡頭伸入鼻腔，醫師透過鏡頭檢查兩側鼻咽部的狀況，也可以同步進行鼻咽切片。呂宜興說，透過切片將疑似病灶的組織送病理檢查，才能確定鼻咽癌的診斷。

呂宜興表示，確定是鼻咽癌後，患者後續必須再接受影像檢查，如磁振造影和電腦斷層，除了呈現鼻咽癌在鼻咽處腫瘤 的大小，CT及MRI可幫助確認腫瘤擴散情況，視腫瘤侵犯程度進行分期，決定治療方式。

鼻咽癌的分類依病理組織學、臨床表現、腫瘤形態而不同，臨床治療以國際間普遍接受的TNM系統分期。

T代表原發腫瘤在鼻咽部位向四面八方侵犯的程度，N代表有無頸部淋巴結轉移，M代表有無遠端轉移，共分四期，有不同的治療方式。

臨床治療 放療、化療為主

鼻咽癌的治療主要是化療和放療，通常第一期病灶局限於鼻咽部，可接受放療；第二和三期及四A期合併化放療；四B期因為出現遠端轉移，以化療為主。

許多人一聽到癌症第四期，就覺得非常嚴重。

但呂宜興請鼻咽癌患者別緊張，兩年前鼻咽癌分期將骨骼和肺臟轉移列為四C，但經評估患者預後等因素，現在列為四B。一般來說，鼻咽癌患者的五年存活率約為七成，第一期和第二期的患者，五年存活率可以達到九成。

三、四期 復發機會高

台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳俊男表示，鼻咽癌第一、二期治癒率可達90%以上，三、四期復發機會較高，因此持續追蹤不可或缺。至於追蹤頻率，建議治療後第一年每三個月追蹤一次；第二年每三至六個月追蹤一次；第三年以後每六個月追蹤一次，第五年後每年追蹤一次。

病人都很關心復發，陳俊男表示，定期回診的時候，會每三到六個月做鼻咽內視鏡、相關影像及抽血檢查。

鼻咽內視鏡目的是看原本腫瘤部位是否恢復平整、有無新病灶。胸部X光及核磁共振檢查，確定是否有轉移或復發。

抽血如果測得到EB病毒，就要懷疑是否有復發或轉移；抽血若發現甲狀腺功能低下則需藥物補充。

台灣長庚醫院頭頸癌個案管理師張雅嵐表示，相較於頭頸癌患者，鼻咽癌患者社經地位通常較高，自我照顧能力與支持系統較強，但臨床常見因忽略副作用處理而影響治療。經常困擾患者的副作用，包括化療引發的惡心、嘔吐，放療引起頸部僵硬、聽力障礙及分泌物過多、口乾、口腔破皮或影響口腔衛生導致蛀牙等。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳俊男表示，鼻腔分泌物黏稠常是病人最困擾的，很像廚房油煙那麼黏，用水沖也沖不掉，用手去挖也會流血。

其他相關不適包括咳嗽、鼻塞、流鼻血、鼻涕濃，耳悶等，很多病人甚至因此無法躺著睡覺。

這時候需要接受耳鼻喉科的局部治療改善症狀，病人也可以學習自己進行鼻腔沖洗、增加鼻腔濕潤度，增加排除分泌物的機會。