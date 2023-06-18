父親節憶父／念耿直父親 難忘嘉魚的荷花

作者父母與家人合影。(作者提供)

父親離開我們已經十年整。

移民到美國紐約七年了，沒有回過故鄉老家，祭拜父親。

我的故鄉，在湖北省嘉魚縣。好想回去看看啊。嘉魚縣，位於武漢市西部長江南岸。家鄉的一山一水，花草樹木，我都喜歡。但是，我最愛的是嘉魚的荷花。

嘉魚荷花，歷經寒冬，從泥沼中茁壯成長，是生長在水中的最大花朵。

我們的父親，20世紀30年代初，出生在長江之北沔陽縣沙湖許家村。沙湖地勢低窪，十年九澇，每到汛期，農田河湖房屋經常被洪水 淹沒，顆粒無收。祖父母只能捨棄家園，領著兒女，逃難到江南嘉魚縣的六碼頭，搭棚居住，開荒種地，但仍然難以養活一家六口人。

父幼家貧 8月大被送養

父親排行老么，剛出生八個月，還在襁褓之中，由於生活所迫，祖父母把他賣給白果樹一戶姓孫的人家裡。爺爺奶奶為父親取名為：孫光許。取這個名字，有這樣的涵義：「孫」為姓、「光」字輩、「許」是父親原本姓許。

爺爺奶奶精心照料，把我父親撫養長大，送他到私塾讀書，接受教育 ，為父親參加工作儲備了文化知識。

1950年，父親在白果樹大隊做治保主任，很快就到長江公社，當脫產幹部，不久提拔當長江公社社長，後來他先後在高鐵公社、聯盟公社、舒橋公社、渡普公社，和鹹寧地區國營頭墩農場、嘉魚縣縣委農工部工作，1981年當選為縣人大常委會常務副主任，直到退休。

嘉魚荷花，潔白如棉，出淤泥而不染。

父親性格開朗，敢說真話，他對於不符合嘉魚縣實際情況，搞「圍湖造田」工程，並不贊成；在縣委三級幹部會議上，當著有地委副書記和縣委主要領導的面，指出這個所謂「以糧為綱，全面發展」的工程，破壞湖泊水系，不利汛期防洪，改種水稻，遠不如漁業收入划算，得到全縣絕大多數幹部的支持。

父親思維敏捷，敢作敢為，他在國營頭墩農場工作，農業漁業副業生產、職工子弟學校教育、醫療衛生健康，都在咸寧地區名列前茅。有一年汛期，長江又發生大洪水，復興分場的漁場被臨近公社的人哄搶，他指揮基幹民兵和勞力，奮起護魚，甚至用鮮血保衛了復興分場魚場。但是，卻被告上法庭，受到了極不公平的處理。

嘉魚荷花，從上到下，全身是寶。荷花開過後，會結蓮蓬，蓮蓬性涼祛火，嫩的生吃清甜，老的硬籽煲湯，都可以的，到了冬季，莖幹下面，在水下泥土中，橫著長成一米多長，重達4-5公斤的蓮藕。

父親熱愛農業，心繫農民，他在五個公社和一個農場工作期間，常年住在農民和工人家裡，一頂草帽，晴天一身灰，雨天一腳泥，插秧、收稻、割麥、挑穀、修堤，樣樣都拿得起來。他一雙腳，走遍了嘉魚縣長江南岸從西到東的山山水水，陸溪區的金盆、高鐵嶺、峽山、米埠、興隆嶺、八斗角、舒橋，渡普公社的西涼湖，國營頭墩農場的東湖、潘家灣、餘碼頭，簰州公社，他成年累月在這裡奔波，勞作，為嘉魚縣的糧棉油漁業的穩產高產，作出了重大貢獻。

聯盟、新民，兩個公社合併，縣財政撥給的經費下達後，經他設計規畫，僅用兩年時間，和舒橋公社的幹部群眾一起，就建造好了舒橋公社兩棟辦公樓、一家醫院、一所中學、一家商場、一家肉食場、一個郵電所，和公路養護段，全新的一個嘉魚西南部的小鎮，初具規模。如果不是「文化大革命」，那麼，父親嘔心瀝血，設計規畫的，連接米埠與興隆嶺的蜜泉湖廖家橋，就修建成功了。

頂天立地 常為基層發聲

嘉魚荷花，花朵向上，頂天立地。

父親服從上級，但是從不阿虞奉承，在分配上級撥款經費中，堅持公平公正處事，和他一起工作的公社領導，人武部專職幹部、派出所民警、學校老師、醫院醫生護士、商場職工們的意見，他都能聽得進去，合理採納。父親敢於替農民和職工發聲，爭取正當權益，嘉魚縣的人們，都親切地喊他「孫大砲」。小時候，我出門，幾個公社和縣城裡，認識我的大人和年輕人，看見我來了，老遠就聽見人們對著我喊「轟！轟！轟！」他們知道，我是「孫大砲」的兒子「孫小砲」。

父親經常參加民兵訓練，槍法很準，1964年在長江公社工作時，曾經被評為「全國民兵模範」，在北京出席全國民兵表彰大會上，受到毛主席的接見，劉伯承元帥親手贈送給他一支帶刺刀的半自動步槍，這支半自動步槍伴隨著父親46年（2010年，退休了好多年，他將步槍上交縣人武部銷毀）。「文革」期間，造反派都不敢搶奪他的半自動步槍。在國營頭墩農場工作期間，他被評為「全國農墾系統勞動模範」。

歷經文革 成走資派挨鬥

可怕可惡的「文化大革命」期間，父親成了「走資派」，經常受到批鬥，戴高帽遊街，不遊街戴高帽批鬥的時候，就得種田、或做廚師，在聯盟公社工作的後幾年，他一次次化險為夷，在好人的幫助下，逃過被殷姓造反派暗殺。

父親性格開朗，講話幽默，開大會時，幹部群眾都聚精會神，說是開會布置工作，大家倒不如說是在聽他講故事，做演講。父親在嘉魚長大，但他會說得好標準的天門仙桃話、孝感話，和湖南嶽陽話，他的模仿能力極強。

嘉魚荷花 清香溫馨紅彤彤。

母親身體不好，得到了父親的精心照顧，家裡的大事，都是父親在操辦。重活，一般都是父親動手，領著我們兄弟們來做。父親疼愛兒女，對子孫的教育，非常嚴格。在家裡，父親常年下廚，做得一手好菜，臘肉、臘魚、簰洲魚丸子、肉糕、湯圓、米酒、滑魚、餃子、龍骨蓮藕湯，他都做得很好，親戚們都很喜歡吃。

我們兄妹四人，都是經過正常程序，按政策錄取入職，參加工作；父親也沒有用手中權力，違規安排親戚招工上班。

頑抗病魔 心臟病 發離世

父親晚年，得了心臟病，又有膽結石，可是，他卻與病魔頑強抗爭，樂觀面對，靜心治療，延緩了生命。 2014年春節大年剛過，父親因心臟疾病再發離世。一顆大樹突然倒了，我們悲痛欲絕。擦過的眼淚，它又順著臉頰再往下流淌。

曼哈頓的時代廣場Time Square，高樓林立，電子廣告鋪天蓋地，遊人如織，繁華似錦。當我考取HHA License，照顧護理病人的時候，白人、非裔、華人，都有這麼好的條件，多享福啊。白天，在醫院病房護理病人，推著輪椅，推著推著就停下來，我怎麼就沒有照顧過有病的父親、年邁的母親呢？

天堂的父親，您能夠原諒兒子嗎？如果您當真懲罰兒子，我甘願受著。

七年，沒有回過故鄉了。

我一定要回嘉魚。我深深地愛戀嘉魚的荷花。想念兄弟姊妹和親戚朋友。懷念父母親。