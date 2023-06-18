封面故事／約翰霍普金斯大學視訊演說 澤倫斯基：追夢，珍惜時間

烏克蘭總統澤倫斯基5月29日透過網路視訊，在約翰霍普金斯大學的畢業典禮致詞。（取自約翰霍普金斯大學官網）

烏克蘭 總統澤倫斯基 5月29日透過網路視訊，出現在約翰霍普金斯大學的畢業典禮上，他的意外現身讓在場學生十分驚喜。

澤倫斯基勉勵美國的畢業生們珍惜時間，不要將寶貴的時間視為理所當然，因為很多與他們同年的烏克蘭年輕人，現在卻必須在前線作戰。澤倫斯基說無數烏克蘭的年輕人被剝奪了機遇和親人，他說前線的烏克蘭軍人有著和美國學生相似的夢想和追求，但不得不忍受戰爭的集體悲劇。

澤倫斯基提到，地球上最常見的真理之一是珍惜時間，或者至少不要浪費時間。為什麼它會如此珍貴？

他說，你們可以回顧一下你們在大學裡學習的時間。你們得到了所需要的一切嗎？你們還有更多的時間——一生的時間。

他向畢業生說，烏克蘭的前線由不同年齡的人組成，有些人已經參加過畢業典禮，而其他人則僅僅是夢想著；他們和你們一樣，對生活有著相似的希望，相似的期望，但是有一個根本性的區別，你們的人生時間在你們的掌控之下，我們前線的人，不幸地受到許多不受他們控制的因素所影響。

他說，「下一枚俄羅斯 導彈或另一架伊朗無人機會擊中哪裡呢？我們的防空系統能否拯救所有處於危險中的生命？戰鬥中哪一刻可能最危險，哪一刻可能是決定性的？這場戰爭會持續多久？我們正在努力掌控我們生命中的時間，掌握我們正在經歷的事情。」

澤倫斯基表示，「我為烏克蘭在抵禦俄羅斯恐怖主義方面沒有浪費任何一天而感到自豪。每一天，我們都在努力變得更強大，為人們提供更多的保護，挽救更多的生命。美國在幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略方面也沒有浪費任何一天。拜登總統、國會強大的兩黨聯盟，以及美國人民，像以前的幾代人一樣，應對這種情況並領導自由世界確保歐洲的自由。」

他勉勵畢業生，在追求自己的夢想和成就的過程中，請不要忘記時間的珍貴和不可替代性；請珍惜時間，利用它來實現目標和夢想，同時也幫助推動這個世界變得更加自由和公正。

澤倫斯基也告訴約翰霍普金斯大學的學生，他堅信他們都會成為偉大的醫生、律師、工程師、企業家，並期許這些畢業生開創一個自由、創新且民主的明天。演講結束時，台下約1萬民聽眾皆起立鼓掌。