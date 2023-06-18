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大仁說財經／青年失業率急劇攀升 印度定時炸彈

張大仁
印度拿日薪的工人坐在路邊，等著雇主送他們到新德里郊區的建築工地。（Getty Images）
印度拿日薪的工人坐在路邊，等著雇主送他們到新德里郊區的建築工地。（Getty Images）

來自印度Haryana邦的28歲年輕人庫馬爾(Sunil Kumar)深深了解，要實現夢想就要努力工作，已經擁有一個學士和一個碩士學位的他正在攻讀第三個學位。他這麼做，只是想在世上發展最快的經濟體找到一份高薪工作。

他說，「我學習是為了在生活中取得成功」、「只要努力，就應該能夠找到一份工作。」

然而，他的確找到了一份工作，但卻與他專業無關，而且絕對不是他夢寐以求的工作。

在過去五年裡，他一直在村裡的一所學校掃地，這是一份全職工作；他還另外兼職輔導年輕學生。兩者相加，他每月大概賺進約85元。

他承認，這並不很多，尤其是他還要供養兩個年邁的父母和一個妹妹，但這就是他所能賺到的。他說，理想情況下，他會從事教師工作並利用他的學位，相反地，「我必須體力勞動才能養活自己。」

●全球經濟新寵 恐墜毀

庫馬爾的處境並不罕見，但卻是數百萬其他印度年輕人面臨的困境。印度青年失業率正在急劇攀升，這種趨勢可能在這個全球經濟新寵兒真正起飛的那一刻，就讓它墜毀。

在中國，經濟學家擔心沒有足夠勞工來養活愈來愈多的老年人；而在印度，人們擔心的是沒有足夠的工作崗位來養活不斷增加的勞工。

根據印度獨立智庫印度經濟監測中心(CMIE)的數據，雖然25歲以下的人占印度人口40%以上，但截至2022年12月，其中有45.8%失業。

分析人士形容這種情況是一顆「定時炸彈」，警告除非能創造更多就業機會，否則可能會引發社會動盪。

對於像庫馬爾這樣的人和印度政府來說，壞消息是專家警告，隨著人口增加和就業競爭變得更加激烈，問題只會變得更糟。

康乃爾大學經濟學教授、印度政府前首席經濟顧問巴蘇(Kaushik Basu)形容印度的青年失業率「高得驚人」，「很長一段時間以來，它一直在緩慢攀升；大約15年來一直在緩慢攀升，但過去七、八年裡，它的攀升速度急劇加快。」

他說：「如果這類人找不到足夠的工作，可能會成為印度面臨的巨大挑戰和問題。」

●競爭無處不在 苦掙扎

不過，需要明確說明的是：這種情形並不全是厄運和沮喪。

經濟學家表示，印度有許多選擇來解決這些人口問題，其中之一是發展已經具有全球競爭力的勞動密集型製造業。根據Capital Economics的數據，到2021年，該產業占就業人口的比率還不到15%，這是一個相對較低的數字。

但這種宏觀層面的修復，對幫助那些現在正在苦苦掙扎的人幾乎毫無幫助。像還在念高中的庫瑪麗(Megha Kumari)來說，必須採取更加極端的方法才能在競爭中占據優勢。

17歲的庫瑪麗離開了位於東部Jharkhand邦的家鄉Dumka，前往位於北部Rajasthan邦800多英里外的城市Kota的Vibrant Academy就讀。

該學院在印度各地十分常見，希望進入一流大學的學生，可以藉此額外的考試準備課程和輔導課程，來擴充正常的高中課程。

庫瑪麗認為，這是她實現成為教授夢想的最佳機會，但這在財務和個人方面都付出巨大的代價。

根據最新印度政府數據，一個普通全職工人平均工資約為每月225元；而該學院一年的學費從145元到1872元不等。

庫瑪麗說，她也非常想念家人過去給予的支持，「這裡的環境非常具有競爭力。」

她並不孤獨。正在準備參加印度公務員入學考試的28歲艾格拉瓦(Sarang Agrawal)說，「我們從小就面臨著這種競爭」、「在印度，每次考試都有競爭。競爭無處不在。」

●沒有社交生活 無退路

與庫馬爾和庫瑪麗一樣，艾格拉瓦對競爭瞭如指掌。他是每年超過100萬申請印度公務員職位的之一。這是印度最搶手的工作，只有不到1%的申請者入選；整個補習產業都靠協助人們獲得這張黃金門票而發展。

沒有其他什麼時間可供緩和緊張，正如艾格拉瓦所說：「沒有社交生活，無法談戀愛。但至少我們有一個目標。」

即使如此，在這個競爭最激烈的市場中，即使是最樂觀的人也會受到極限考驗。

艾格拉瓦已經參加過四次公務員考試，但都沒有成功。繼續向夢想邁進讓他的家人付出沉重的代價。如果考慮到學費、食物和住宿，每年大約要花費3000元。

艾格拉瓦說：「他們花在我身上的錢可以買三到四輛汽車。」他覺得自己別無選擇，只能繼續努力，「因為沒有退路可選。」

想在印度求得一個理想工作，須面臨嚴格的激烈競爭。（歐新社）
想在印度求得一個理想工作，須面臨嚴格的激烈競爭。（歐新社）

印度 就業 勞工

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