醫師的話／牛皮癬 會遺傳?會傳染給家人嗎?

牛皮癬可以發生在身體的很多部位，最常見的就是在手肘出現明顯的乾燥、發癢、銀色的班塊。（美聯社）

牛皮癬又稱為銀屑病，是非常常見的皮膚病。這是一種自身免疫性的疾病，會引起體內發炎反應，而且加速皮膚細胞的新陳代謝，美國目前20歲以上的成年人中有750萬人患病。不過這種皮膚病症狀常常出現在15到25歲之間，最常發生在20和30歲以及50到60歲之間的成年人身上，不論男性女性得到的機率一樣多。

Q1：怎麼知道自己的皮膚異常是牛皮癬呢？

A1：牛皮癬可以發生在身體的很多部位，最常見的就是在手肘出現明顯的乾燥、發癢、銀色的斑塊。是因為皮膚角質層細胞積聚呈現突起、發炎、鱗狀皮膚斑塊，不但有明顯的邊緣還有時會發癢。

另外在膝蓋、頭皮、下背部、面部、手掌和腳底也都可能發生。

Q2：牛皮癬是皮膚病，也會影響到正常的健康情況？

A2：根據紐約市 西奈山醫學 院的臨床皮膚科專家的報導，牛皮癬的病人似乎患有多種合併症，比如說銀屑病關節炎、抑鬱症、發炎性的腸道病和糖尿病 等。

Q3：牛皮癬會傳染嗎？

A3：一般人都會盡量避免接觸患有牛皮癬的人，因為在心裡頭害怕，認為會被傳染。但是牛皮癬這種皮膚病並不是在別人身邊磨磨蹭蹭就會染上。雖然真正的病因並不清楚，但是目前的醫學界一至認為這是一種自身免疫性疾病。在牛皮癬患者中，身體的免疫反應過度活躍，抗感染細胞錯誤的攻擊健康的皮膚細胞，使得皮膚細胞新陳代謝比正常人更快，細胞堆積層層疊疊，造成增厚的銀白狀、魚鱗狀的皮膚。雖然以遺傳和環境因素都有些關係，但是並非傳染而來。

Q4：那麼牛皮癬會遺傳嗎？

A4：在大規模的臨床研究中發現，牛皮癬患者可能是在某些特定的基因中發生的突變，發病的原因可能涉及遺傳因素。另外，美國皮膚科學會認為，如果父親、祖父母或兄弟姊妹患有牛皮癬，那麼得到牛皮癬的機率也提高。但並非表家庭成員患有牛皮癬，你就會被牛皮癬纏身。

Q5：常聽人說牛皮癬會通過抓撓而傳播？

A5：其實牛皮癬並不是一種皮膚感染病，不會通過觸摸或者搔癢而傳播。但是因為搔癢而引起的刮痕或割傷的話，新出現的皮膚損傷會刺激而引發牛皮癬。

Q6：牛皮癬會因為年齡的增加而惡化嗎？

A6：牛皮癬是一種終身性的疾病，不能夠被治癒。也不會隨著時間的推移而惡化。只是老化現象不只影響著個人健康也影響著皮膚，所以隨著年齡的增長需要調整牛皮癬的治療方案。

Q7：牛皮癬會影響壽命嗎？

A7：這種皮膚病不會致命，但確實會增加綜合症的風險，就可能縮短預期壽命了。根據目前的臨床估計，中度以及重度牛皮癬的病人，預期壽命平均比普通一般人縮短五年。

Q8：牛皮癬的病人要忌口嗎？

A8：根據國家健康營養機構的建議，患有牛皮癬的人應該避免，酒精、紅肉、乳製品、茄子、番茄、柑橘顃水果、麩質品以及調味品等。另外雞蛋也可能引發或加重牛皮癬症狀。

Q9：維他命對牛皮癬有益嗎？

A9：目前維生素D衍生物已經廣泛用於局部治療牛皮癬的藥物中。因為這是一種免疫調節劑，可以通過對1型T淋巴細胞的影響，而控制牛皮癬的發炎情況。

Q10：牛皮癬會自然消失嗎？

A10：目前牛皮癬仍然沒有治癒的方法。因為這是一種慢性病，表示症狀會跟著在生命中來來去去。適當的治療可以減緩症狀改進皮膚的健康。

Q11：牛皮癬的首要治療方法是什麼呢？

A11：對輕度的牛皮癬患者，首先是要用類固醇乳膏或軟膏。加上膽鈣化醇軟膏。中度以上的患者上次外線光照治療以及氨甲堞呤等的免疫抑制劑了。

Q12：有什麼突破性的最新治療方法嗎？

A12：最近FDA批准talinarof(VTAMA;Dermavant)1%乳膏。不論患病者嚴重的程度，這是第一種不含類固醇的局部有效控制藥物。

Q13：有什麼簡單的方法可以改進牛皮癬的症狀嗎？

A13：根據今日醫學雜誌的報導，香蕉的果皮對牛皮癬患者有益，就是將果皮塗抹在皮膚上有抗氧化、保濕和抗發炎的作用。另外凡士林油可以用作潤膚劑，有助於滋潤、緩解皮膚搔癢，減少鱗狀方塊和皮膚龜裂的作用。另外乳木果油shea butter雖然不能治癒牛皮癬，但可能有助於滋潤乾燥的皮膚，還可以幫助修復皮膚損傷，並減少發炎反應。

Q14：每天沐浴是否有助於皮膚軟化？

A14：根據美國皮膚科學會的研究，過於頻繁的沐浴或者是淋浴，會增加皮膚流失的水分，而變得更乾燥容易發炎。建議每天洗澡不能超過一次，淋浴時間不可超過五分鐘。

（作者為大華府地區執業醫師）