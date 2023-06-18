移民專頁／主要受益人去世 境外衍生受益人不可繼續移民

為弟弟申請綠卡，但他意外去世，弟媳的申請案還有效嗎？（Getty Images）

讀者問：

我是一名美國公民，十年前給弟弟申請了移民。不過，弟弟在三年前因為車禍去世，現在剩下弟媳和侄女。弟媳至今沒有改嫁，仍然想帶著女兒移民美國。我也想給他們繼續擔保移民。但是，弟弟已經去世了，那個申請還能算數嗎？

答：2009年，美國國會通過了新的移民法第204(l)條款。根據該條款，如果在移民申請的過程中，申請人（petitioner）或主要受益人(principal beneficiary)去世，移民申請人（applicant）滿足一定條件，仍可以獲得綠卡。這些條件包括：

1、親屬去世的時候，移民申請人居住在美國；2、移民局 做裁決前，移民申請人繼續居住在美國；3、移民申請人至少為以下之一：等待中或已批准的直系親屬移民簽證 申請（I-130）的受益人；等待中或已批准的親屬移民簽證申請的受益人，包括主要受益人和任何衍生受益人(derivative beneficiary)；等待中或已批准的職業移民簽證申請的衍生受益人；等待中或已批准的難民、庇護 家屬申請（I-730表格）的受益人；T或U非移民身分者的衍生受益人；或者庇護者的衍生家屬。

根據你提供的情況，你的弟弟是主要受益人，但他去世的時候，你的弟媳和侄女都不在美國，因此無法滿足第204(l)條款的要求，不可以根據你之前提出的I-130申請，繼續移民。