家有萌寵／賽級布偶貓「豆豆」 疫期來相伴

豆豆是一隻「賽級布偶貓」，白色鑲嵌著銀色的斑紋，漂亮的小臉上，有一雙深藍色的大眼睛。（作者提供）

我從來沒有想過自己會養一隻寵物貓，但是2019年的聖誕節 ，大兒子驅車13個小時從西雅圖帶回家一隻三個月大的「布偶小公貓」，這大概是我收到過的最驚喜交加的禮物了，只因為我之前在電話裡和他聊到我那年回國時，在小哥家看到一隻「布偶小奶貓」非常溫柔可愛。

★通身白色 鑲嵌銀色斑紋

這是一隻「賽級布偶貓」，通身白色鑲嵌著銀色的斑紋，漂亮的小臉上一雙深藍色的大眼睛佩著小巧可愛的粉嫩口鼻。雖然那時還小，但走起貓步來的架勢，已然呈現出一種威風凜凜的王者風範。據說貓舍主人本是想留下牠做種貓的，卻耐不住我兒子的軟磨硬泡，最後硬是忍痛割愛，和兒子簽署了一份好多頁的合同，制定了種種規定和限制，足以顯示美國老太太對這隻貓咪的喜愛程度。

六個月大時，按合約給牠做了絕育手術 ，通過各種健康檢查，寄送各種證明後，才拿到了貓咪的正式出生證，上面顯赫地列著牠高貴純血統的爸爸、媽媽的大名。看到後心裡非常內疚，這麼好的血統牠卻再也不能有後代了。

兒子給牠取了英文名叫Green Bean（四季豆），說是因為我不管去什麼餐館都喜歡點這道菜的緣故。我給他起了個中文小名叫「豆豆」，在美國出生的兒子又按照家中祖譜給他取了個中文大名——「樂可豆」。自此，兒子正式晉升為奶爸，我則正式榮升為奶奶。

一開始，我對豆豆的到來感到有些不知所措，因為我從來沒有想過會養寵物。兩個兒子小的時候曾經想過要養狗，但從來沒有想過養貓。可能是以前受到我外婆的影響，認為狗是忠臣而貓是奸臣吧。但豆豆的到來，卻讓我開始瞭解和喜歡上貓咪，因為牠非常溫柔、乖巧、仙萌，打破了我以往對貓的所有刻板印象。怪不得人們常說做人要學貓，要如貓般的優雅、獨立、敏捷、冷靜，絕不卑躬屈膝，有趣，充滿好奇又自由自在。

豆豆每晚都會睡在我指定的、鋪著牠專用毯子的床上一角，只要我關燈睡覺了，牠就算醒著也從不吵鬧。一直等到我第二天早上起床的時候，牠才會跟著我起來活動。

牠小時候雖然活潑好動，但卻從沒打破過家裡的任何物品，自己可以在浴缸裡和一個乒乓球玩得不亦樂乎。牠不愛玩專門給貓設計的玩具，而是喜歡豆子、鉛筆、線頭、糖果包裝紙等小東西，最喜歡做的就是把這些小東西想法設法塞進冰箱櫥櫃底下或是地毯下門縫裡，永遠樂此不疲。

★愛與陪伴 生活充滿樂趣

豆豆最令人撫慰的是牠的咕嚕聲，每當我心情煩躁焦慮的時候，聽著牠的咕嚕聲，擼著牠光滑柔軟的毛髮，低落的心情瞬間就能被治癒。豆豆有時會在我腿上蹭來蹭去，衝著我換著各種叫聲撒嬌要零食吃，讓我忍俊不禁，心裡充滿著被需要的快樂。

平時我在家上班，豆豆就會躺在我腳邊或電腦旁，讓我感受毛茸茸的小身體的溫暖。我想在豆豆的眼裡，鏟屎官就是牠的整個世界，而我只有加倍的寵愛牠，才不會辜負這份信任和陪伴。

如果要說豆豆有什麼缺點的話，那可能就是太愛乾淨了。豆豆不想讓貓砂粘在長毛上，所以不喜歡用貓砂盆。大部分時間，都在洗手池的小洞裡小便，而大便在馬桶邊的瓷磚上，無論怎麼訓練，也不能讓聰明的牠完全使用貓砂。我後來索性就放棄了，反而適應了牠的解決方式，覺得其實這樣也挺不錯，小便後只需要開開水龍頭沖掉，大便後用厠紙撿起來丟進馬桶裡沖掉就了事了，這還為我省了不少貓砂錢呢。

雖然我一開始沒有想過養貓，但是與豆豆在一起的日子，讓我愈來愈喜歡這種寵物，覺得很適合我這類不愛出門的懶人。特別是三年疫情 期間，豆豆讓我的生活更加豐盈充滿樂趣，也讓我體會到了愛與陪伴的重要性。

豆豆早已成為了我們家庭的一員，且集全家寵愛於一身。雖然有時會對我們一副待搭不理的樣子，但家中每個人都毫不介意牠的高冷，依然衝著牠喜笑顏開，慈眉善目地爭著抱牠、擼牠，討牠歡心，對這個小生命極盡溫柔相待。

轉眼豆豆已經三歲半了，牠的小表情、小眼神、小動作常常令我們開懷大笑，牠的溫柔乖萌讓我每天心情都很愉悅。我感謝兒子當年貼心送給我這麼棒的禮物，也感謝豆豆這三年多帶給我們的諸多美好時光。只願歲月可以慢慢地走，讓可愛的豆豆一直陪伴在我們的左右。