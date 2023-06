百科／保持大腦健康 長壽專家：每天必做6件事

含蛋白質營養的天然食物相當多元,從豆類、魚、肉、牛奶都可以獲得。(Getty Images)

透過重力訓練可以鍛鍊肌肉 ,大腦也可以透過某些行為加以強化。大腦的健康有助於在年紀漸長時保持敏銳、警覺和專注,避免認知能力下降、防止或減緩失智或罹患阿茨海默症。

著名長壽專家馬克·海曼(Mark Hyman)醫生剛出版了新書「永遠年輕:活得更久、更健康的秘密」(Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life),最近他在Instagram發文分享他每天為大腦健康所做的六件事:

酪梨、橄欖、橄欖油、堅果和種籽等是好的脂肪來源。(Getty Images)

1、吃健康的脂肪

每天攝取健康脂肪可以強化大腦。俄亥俄州 立大學韋克斯納醫學中心(Wexner Medical Center)指出,健康的脂肪含有omega-3脂肪酸,是大腦的重要組織,有助增強記憶和學習能力。

海曼在貼文中說,他的大腦一向很管用,但是攝取健康脂肪讓他思路更清晰。酪梨、橄欖、橄欖油、堅果和種籽等是他的脂肪來源。

60多歲的海曼目標是每餐吃30克蛋白質以增加肌肉,比如魚類、堅果醬等。(Getty Images)

2022年的一項研究顯示,吃富含蛋白質的飲食與減輕晚年認知能力衰退有關,蛋白質有助提升大腦神經元間的交流。

成年人對蛋白質的需求量,一般是每公斤體重0.8克(也可以用磅乘以0.36)來計算。對於40歲以上的人,當肌肉開始萎縮時,專家建議蛋白質攝取提升至每公斤體重1至1.2克。60多歲的海曼目標是每餐吃30克蛋白質以增加肌肉。

海曼說,首先將高蛋白奶昔、堅果醬和魚類納入你的早餐。

3、選擇各種顏色的植物性食物

海曼說,五顏六色的植物性食物應該佔餐盤的大部分,各種各樣的植物性食物可以為大腦和身體提供許多營養物質;多樣性也加強了腸道微生物群,有助於減少炎症。其中豆類和漿果這類食物具有抗氧化特性,能幫助大腦集中注意力。

海曼說,這些五顏六色的超級食物都含有促進大腦的植物營養素(phytonutrients)。

4、避免糖和加工食品

加工食品含有人工香料和甜味劑,會導致腦霧以及傷害記憶。雖然這些食物能快速提供能量,但也會使血糖升高,沒多久反而容易產生疲勞感。

海曼建議,每天都應盡量避開高果糖玉米糖漿、反式脂肪和食品添加劑。

5、每天運動

還記得跑步後的興奮感嗎?走出戶外和運動對大腦有積極的影響。健身、騎車,甚至短暫到戶外走走,都可改善大腦功能,有助減少焦慮和憂鬱症狀。即使每月只運動一次,對年長者認知功能的改善也有助益。

海曼說,養成運動習慣可以讓人在工作時更有活力,並保持心情平靜。

保持放鬆和平靜的心情,可做一些事,例如瑜伽、冥想。(Getty Images)

6、保持放鬆和平靜的心情

最後,海曼建議讓頭腦平靜下來、放慢速度。當每天被一連串的工作所困擾時,這點十分重要,可避免腦力枯竭、耗損。

海曼建議,學會如何積極地放鬆,要想讓思想的強大力量對身體發揮作用,必須做一些事,例如瑜伽、冥想、深呼吸或太極拳。