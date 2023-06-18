星座／6月18日至6月24日 天秤座充實開心 天蠍座獲得褒獎
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。
幸運色彩：朝霞紅
最速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
金牛座
總運指數：★★★★☆
本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。
幸運色彩：海軍藍
最速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
雙子座
總運指數：★★★★☆
成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。
幸運色彩：琥珀橙
最速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。
幸運色彩：美橙黃
最速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。
幸運色彩：茄皮紫
最速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。
幸運色彩：月亮石銀
最速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★★★
空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。
幸運色彩：象牙白
最速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。
幸運色彩：富貴紅
最速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
射手座
總運指數：★★★☆☆
等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。
幸運色彩：檸檬黃
最速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。
幸運色彩：酸橙綠
最速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
倒楣的事情偶爾都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。
幸運色彩：琥珀橙
最速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：海洋藍
最速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
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