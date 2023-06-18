星座／6月18日至6月24日 天秤座充實開心 天蠍座獲得褒獎

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。

幸運色彩：朝霞紅

最速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：海軍藍

最速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：琥珀橙

最速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：美橙黃

最速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：茄皮紫

最速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：月亮石銀

最速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：象牙白

最速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：富貴紅

最速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：檸檬黃

最速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：酸橙綠

最速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶爾都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：琥珀橙

最速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：海洋藍

最速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

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