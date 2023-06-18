旅遊／越南下龍灣 海上的串串珍珠

從驚訝洞俯瞰水墨畫般的下龍灣。(圖皆為作者提供)

有句話說：北越看山水，中越看文化，南越看經濟。越南 是個快速發展的國家，在地理上也是個狹長的國家，南北距離長達1650公里，東西最狹窄處只有50公里。在飛往首都河內的飛機上，我們的旅行團充滿了好奇與期待，首要觀光目的地當然是下龍灣，但也渴望探訪那有著越南和法國文化交織的千年古城—河內。經過海關的時候，檢查人員看來都很嚴肅，完全沒有笑臉迎人，的確有些共產社會味道。走出國際機場的大廳，迎面看到的是牆面上巨幅的美麗荷花，恬淡幽雅之間透著悠然的禪意。

越南國寶水上木偶劇。(圖皆為作者提供)

★水上木偶劇 越南國寶

旅行團安排了來到越南的第一個節目，觀賞越南最具特色的傳統民間戲曲表演，也是世界上獨一無二的水上木偶戲，約有1000年歷史，起源於湖泊，水塘遍布的紅河三角洲，傳說是一種向皇帝祝壽的表演，後來逐漸流傳民間，視為國寶級的文化展現。

越南傳統服飾。(圖皆為作者提供)

觀眾在表演大廳坐下後，看到前方的舞台竟然是「水池」，稀奇的是木偶戲在水面上演出，操作木偶的表演藝術家穿著防水衣，浸泡在水中，躲在竹簾後利用強勁的臂力及純熟的控繩技巧，讓被操控的玩偶生靈活現的演出。一開場是越南民族樂器的合奏，然後水上木偶劇團演活了越南鄉村生活及傳說故事。表演結束後，身著越南傳統服飾的女士在門口送客，讓大家眼睛為之一亮。

★神龍吐珍珠 幻化成島

1997年由Pierce Brosnan和今年奧斯卡獎影后楊紫瓊主演的007電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies)，影片中的下龍灣景觀，讓我留下一個美好的印象，也期盼有一天能夠實地欣賞。

這一天我們的旅程幾乎全天都在船上，漂浮在潑墨山水畫之間，探索秀麗的「海上桂林」。有著神祕面紗的下龍灣是聯合國自然景觀文化遺產，由1969個大大小小的石灰岩島嶼錯落有致地分布在1553平方公里的海灣內。有個優美的越南神話，安南古國受到外敵侵略，有一條神龍現身於海灣的上空，口中吐出一顆顆珍珠，散落於海上，珍珠幻化成大大小小的島嶼，形成自然防衛，解除被侵入的危機，因此人們便把這個美麗的海灣稱為下龍灣。

我們的船穿梭於數不盡的小島，形式各異，造型奇特的矗立在平靜的海面上，景色真的很奇特。不得不佩服掌舵的船務人員，在有如仙境迷宮的諸多島嶼中，沒有迷失方向和錯過特定的靠岸島嶼。這些由2億5000萬年造成的石灰岩經過溶蝕，堆積，海水侵蝕而形成壯麗非凡的喀斯特景觀。船隻有時減速近身觀察巨大的海上石灰岩，此刻感受到的是大自然的奇妙，海灣中漂浮的風帆浮舫和舢板，也為秀麗的山水增色不少。

船上準備了豐盛的自助午餐，餐後每人來一杯著名的越南咖啡 ，只見咖啡師將咖啡粉放入濾壺內，加入熱水慢慢滴漏，再和杯中的煉乳，冰塊混合，啜飲著濃醇的越式咖啡，看著窗外的夢幻美景，進入了渾然忘我的境界。

★走訪驚訝洞 賞鐘乳石

由接駁小汽船將我們從大船帶到這個獨特的小島，走訪「驚訝洞」，爬上驚訝洞的台階不會太久，沿途有涼快的樹蔭，半途有個小平台，看山下的海灣景色，美得宛如一幅活動的水墨畫。下龍灣內有許多天然鐘乳石洞穴，1901年被法國人發現的驚訝洞是目前越南最大最美的鐘乳石洞，洞內鐘乳石奇景令人嘆為觀止。跟隨著導遊的腳步及解說，洞內面積有1萬平方公尺，最大的一個空間可容納3000餘人，全程步行時間大約30-45分鐘，見識了大自然的偉大力量。

Titop島上蘇聯太空英雄的雕像。(圖皆為作者提供)

Titop山頂欣賞的絕佳美景。(圖皆為作者提供)

★登上Titop島 俯瞰美景

Titop島的由來為1962年胡志明主席陪同蘇聯太空英雄Cherman Titop訪問下龍灣，胡志明就以Titop為小島命名。登上該島，攀爬登山步道到87公尺高的山頂，就是為了要俯瞰下龍灣美景，享有360度的下龍灣廣闊視野，大家努力向上爬，台階步道不算寬，遇到特別陡峭或人多的時候，還需要稍微的停頓等候上山。山頂是由高往下欣賞下龍灣的絕佳之處，此時美景盡在眼簾，一個個散布在海上的小山丘看來真是珍珠幻化的小島？那是一種置身仙境的美感。幸運的我們在山頂看到了難得一見的「日暈」，一種大氣光學現象，日光受到冰晶的折射而形成的，呈環狀的日暈，有如同彩虹般的七種顏色。

河內市有著濃濃的法國風情。(圖皆為作者提供)

★河內滿綠意 法式風情

我們的遊覽車駛進河內市區，到處都是綠意盎然，樹木使河內成為一座美麗而大氣的城市，法國殖民統治時期(1885-1955)引入了林蔭大道的西方概念，沿人行道種植樹木。河內人口極其稠密，這些樹木在漫長的炎熱夏季提供陰涼，鳥類的棲息地，也可抵消空氣汙染。由於樹木終年常青，四季都有鮮花盛開，河內又有「百花春城」的美稱。

街道旁有許多法國人留下的建築，感受到那滄桑又浪漫的法國殖民風情。有些餐廳就在門口行人道的樹蔭下擺上小餐桌，白靜的桌布上放置了刀叉及玻璃杯，看到不少西方的遊客喝咖啡欣賞街景，若不是招牌路標都是羅馬字拼音的越南文，我還以為是站在巴黎的街角。美中不足的是車子不停地按喇叭，摩托車橫衝直撞。我好奇的是這個曾受美軍B-52轟炸機猛烈轟炸而滿目瘡痍的城市，是如何復原並走向繁榮的？

河內文廟供奉孔子及越南儒學大師。(圖皆為作者提供)

在越南有漢字出現的都是廟宇祠堂古蹟，旅遊團安排了參觀500年歷史的河內最古老寺廟—鎮國寺，送子觀音的一柱廟。但是最讓人印象深刻的是河內文廟，1070年落成供奉孔子及越南儒學大師朱文安，成為敬仰聖賢與祈求學業功名的聖地。在河內文廟可以看到中華文化對越南的深遠影響。

河內市的古剎。(圖皆為作者提供)

★傳統越南餐 清爽可口

越南菜嘗起來是較為清淡爽口的，尤其是北越的飲食。越南料理常用香茅、薄荷、南薑、檸檬葉、九層塔，配上魚露等作料，造就了清爽、原味、開胃的特色。來到越南後安排的第一頓晚餐就是傳統的越南餐，首次品嘗越南食物，只覺得可口、清淡，很對胃口！青木瓜刨絲拌入魚露、九層塔、檸檬汁，入口後滿滿的清香。去骨切成片的鯪魚，經調料醃製後油炸，吃的時候沾以青檸汁調的越式辣椒醬，甜酸又微辣的口感。炸得金黃的越式春捲，糯米皮包裹豬肉、蝦仁、豆芽、胡蘿蔔、黑木耳等餡料。沾上辣椒、魚露、蒜瓣等製成的沾醬，和中式炸春捲完全不同的口味。

街頭小販賣的奇特水果山竹、紅毛丹、牛奶果。(圖皆為作者提供)

每天早上旅館的自助早餐都有越南河粉（Phở），選擇生或熟的牛肉加上生菜、香料，淋上熱湯擠些檸檬汁，一碗熱騰騰的河粉下肚，也為即將開始的緊湊旅遊行程充滿了活力及元氣。河粉已成為越南人的庶民美食 ，當地人坐在塑膠板凳上唏哩呼嚕地喝著散發濃濃香氣的湯，一碗大約6萬越南盾（VND，約2.5美元）。入境隨俗的我們也坐下試試，撲鼻的九層塔和檸檬香味，米粉爽滑，湯汁濃鬱，吃得滿口回香。街頭的小販賣一些當令季節的越南水果，有山竹、紅毛丹和從未見過的牛奶果，撥開後會流出乳汁，味道極像牛奶。

旅遊的最後一晚，旅行社給大家一個惜別晚餐，混合了中國和越南桌菜，每個人都為這次的下龍灣和河內之旅拍手叫好。我也趁亂摸了幾個越南炸蝦餅帶回旅館做宵夜，心中盤算的是下次再來越南旅遊，一定要到中越的美食古都—順化，品味那已快失傳的順化宮廷美食。