旅遊補給站／5旅行裝備 助你舒適睡經濟艙宛如商務艙

搭乘經濟艙時，可以帶幾件旅行裝備讓旅途更舒適。(Image by Orna Wachman from Pixabay)

出門旅遊照理說應該是要讓人感到輕鬆愉悅，但對於搭乘不起商務艙或頭等艙的民眾來說，在座位狹窄的經濟艙長途飛行，免不了弄得自己腿腳抽筋、腰痠背痛或肩頸不適。

華盛頓郵報 撰稿人娜塔莉．坎普頓（Natalie B. Campton）指出，你若有閒錢，大可花錢升等，讓自己舒服一點，但若沒這種能力或希望省點錢，她根據自己的經驗和測試，建議你可以花小錢，投資 以下幾件旅行裝備，讓搭乘經濟艙卻能有商務艙的舒適感。

1.吊掛式歇腳墊(footrest hammock)，25元

坎普頓說，這款吊掛式腳踏墊的設計，旨在緩解長時間坐著不動時，所造成的背部和腿部不適。而且或許你沒有注意到，這個小配件因為讓你的腳離地，可以因此避免飛行期間機身的震動，透過腳而傳遍你身體所造成的不適感。

2.支撐力好的頸枕，55元

相信愛旅行的人一定都買過不少頸枕，對於哪款頸枕最好，有自己的看法。坎普頓推薦出自Cushion Lab的人體工學旅行頸枕，以減壓、超緊實、超彈力的記憶泡棉製成，手感絲滑，體積不會太大但又有良好的支撐性，讓你不會在飛機上睡一覺起來，反而肩頸痠痛。

3.簡約眼罩，22元

機艙內無論如何都不可能完全黑暗。坎普頓把家裡用的3D定型睡眠眼罩（3D Countoured Cup Sleeping Mask & Blindfold）帶上飛機助眠，因為能阻擋光線，其將眼周墊高的設計，使用回彈記憶泡棉，相較眼部空間較扁平的傳統眼罩，能給眼睛提供更多空間，減少對眼睛的壓力，讓你睡個好覺。

4.壓力襪(compression socks)，19元

壓力襪是有助於血液循環的低科技彈性襪。坎普頓推薦亞馬遜 上這款暢銷吸濕排汗的Physix Gear Sport Women's Modern壓力襪，雖然穿起來讓人覺得像是回到了維多利亞時代，但卻能有效幫你保持腿部舒適，減少長時間飛行下來可能造成的腿部水腫。

5.人體工學坐墊（ergonomic seat），50元以上

名為BackJoy SitSmart Pro Relief Gel人體工學坐墊，可以支撐你的腰背，讓你飛行一趟下來，不會腰痠背痛，只可惜攜帶起來不太方便。坐墊本身雖然很輕，但體積比筆記型電腦還要大上許多，而且很硬。建議可以用登山扣，將坐墊繫在背包上攜帶。

坎普頓指出，這款坐墊很神奇，建議在需要工作的商務旅行中帶上它，讓你隨時可以保持好的狀態。但度假時若需要輕裝旅行，坎普頓就不會帶了。

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