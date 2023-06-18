旅遊補給站／出入境高科技化 護照蓋章恐退出歷史舞台

出入境管理高科技化，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。(Getty Images)

出入境管理高科技化，利用臉部辨認技術和數位管控護照等技術，排隊待驗的隊伍縮短了，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。

旅遊專家弗潤曲（Sally French）說，蓋章不是最好的註記辦法，「如果護照印刷不夠精良，以後要讀取很費事。海關人員通常又隨便翻一頁來蓋章，以後要找也很難，何況，印章很容易偽造。」

美國採行電子I-94入境紀錄及「全球入境」卡之後，往入出境檢驗作業數位化前進了一步，大西洋兩岸的人員入出境查驗作業，今年底之前，還會有一波大變革。

歐盟 計畫11月開始實施「入出境系統」，不但驗關自動化，蓋章也一併取消。需要出示簽證 的人，臉部辨認技術就可判定是否獲簽本人，因為申請簽證時，已留下指紋；不需簽證的人，則需留下四個指紋和臉部照相。

歐盟這套新系統對非歐盟會員國公民，入境後在180天內停留不超過90天者適用，下列29國將同步實施：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

Inside Europe旅行社的溫拿赫特（Sandra Weinacht）剛跑遍全歐洲，發現有些機場 已經改用電子檢驗系統，不必在護照上蓋章；德國紐倫堡機場移民官員跟她說，已經實施了「好幾個月了」。但她在義大利比薩機場碰到從英國來的美國遊客，很得意地秀護照上的印章給她看，說這是「最寶貴的紀年品」。英國不參加歐洲海關查驗電子系統。

對喜歡靠護照章回憶旅遊地的人，弗潤曲建議與時俱進的方法：在照片上加注拍攝地點，下載應用軟體註記曾到過的國家，大不了，直接到紀念品店買「護照章」。

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