我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

旅遊補給站／出入境高科技化 護照蓋章恐退出歷史舞台

記者張聲肇
出入境管理高科技化，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。(Getty Images)
出入境管理高科技化，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。(Getty Images)

出入境管理高科技化，利用臉部辨認技術和數位管控護照等技術，排隊待驗的隊伍縮短了，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。

旅遊專家弗潤曲（Sally French）說，蓋章不是最好的註記辦法，「如果護照印刷不夠精良，以後要讀取很費事。海關人員通常又隨便翻一頁來蓋章，以後要找也很難，何況，印章很容易偽造。」

美國採行電子I-94入境紀錄及「全球入境」卡之後，往入出境檢驗作業數位化前進了一步，大西洋兩岸的人員入出境查驗作業，今年底之前，還會有一波大變革。

歐盟計畫11月開始實施「入出境系統」，不但驗關自動化，蓋章也一併取消。需要出示簽證的人，臉部辨認技術就可判定是否獲簽本人，因為申請簽證時，已留下指紋；不需簽證的人，則需留下四個指紋和臉部照相。

歐盟這套新系統對非歐盟會員國公民，入境後在180天內停留不超過90天者適用，下列29國將同步實施：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

Inside Europe旅行社的溫拿赫特（Sandra Weinacht）剛跑遍全歐洲，發現有些機場已經改用電子檢驗系統，不必在護照上蓋章；德國紐倫堡機場移民官員跟她說，已經實施了「好幾個月了」。但她在義大利比薩機場碰到從英國來的美國遊客，很得意地秀護照上的印章給她看，說這是「最寶貴的紀年品」。英國不參加歐洲海關查驗電子系統。

對喜歡靠護照章回憶旅遊地的人，弗潤曲建議與時俱進的方法：在照片上加注拍攝地點，下載應用軟體註記曾到過的國家，大不了，直接到紀念品店買「護照章」。

●周刊旅遊歡迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。

歐盟 機場 簽證

上一則

旅遊補給站／5旅行裝備 助你舒適睡經濟艙宛如商務艙

下一則

旅遊補給站／找回遺失行李 Apple AirTag好幫手

延伸閱讀

台僑後代申請ROC護照 只要注意這幾件事可免服兵役

台僑後代申請ROC護照 只要注意這幾件事可免服兵役
LAX通過史上最大預算 將提升工資福利

LAX通過史上最大預算 將提升工資福利
本人跟護照照片「差很大」美妝部落客素顏搭機被攔下

本人跟護照照片「差很大」美妝部落客素顏搭機被攔下
台僑後代辦中華民國護照便利多 未設戶籍不需納稅

台僑後代辦中華民國護照便利多 未設戶籍不需納稅

熱門新聞

(Mikhail Nilov@Pexels)

星座／6月11日至6月17日金牛座朝氣滿滿 牡羊座財運不錯

2023-06-11 02:00
林青霞替莫言素描。(圖：林青霞提供)

人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞

2023-06-11 02:24
英國前首相強生的一席話，讓媒體探究「辛辛納圖斯」與俄亥俄州的辛辛那提有何關係。圖為辛辛那提城市夜色。（Getty Images）

美國現象／97個特洛伊 美國城鎮為何多古名？

2023-06-11 02:28
檢察官韋絲特專門打擊科技犯罪，成功追回被騙的虛擬貨幣。（記者李榮／攝影）

詐騙ing ／破虛擬貨幣詐騙 她登富比世

2023-06-11 02:27

理財／滿足3條件 每月社安金最高4555元

2023-06-11 02:21
輕舉，39x28cm，框尺寸：67x42cm。

封面故事／紐約世報慈善義賣 多位名家共襄盛舉

2023-06-11 14:29

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇