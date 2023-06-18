娛樂／「殉情記」求償案攻防 控方：等多久都願意

導演法蘭柯齊費里尼（中）與兩位主角在「殉情記」片場。（取材自IMDb）

1968年電影 「殉情記」（Romeo and Juliet，又譯「羅密歐與茱麗葉」）主角奧莉薇雅赫西（Olivia Hussey）和雷納德懷汀（Leonard Whiting）去年底向片商派拉蒙影業求償5億元，因兩人拍攝裸戲時皆未成年。洛杉磯高等法院早前同意派拉蒙影業提出的請求，正式駁回賠償要求，不予立案。

對此，兩位演員的代理律師表示非常失望，且不排除將此案繼續上告聯邦法庭的可能性，「他們相信正義終將得到伸張，」代理律師表示。「此前他們已經等待了55年了，如果未來還需要等待更多時間去上訴的話，他們也都願意。」

據悉，假如該案要上訴到聯邦法院的話，兩位演員可能會以今年2月14日情人節期間美國標準收藏公司（The Criterion Collection，簡稱CC）新出品的「殉情記」藍光版為重要物證。

按其律師說法，標準收藏公司和派拉蒙對該片重新做了高清修復，在這張藍光碟的高清畫面中，兩位當事人的裸體部位也都獲得了相比過往更加清晰的呈現。而作為當時的未成年人，這樣的裸體呈現肯定已經涉及兒童色情範疇，所以相信更高一級的聯邦法院將會支持他們的賠償要求。

今年2月推出的「殉情記」藍光修復版可能成為重要物證。（取材自標準收藏公司官網） 奧莉薇雅赫西（右）和雷納德懷汀（左）2018年一起出席活動。（Getty Images）

1968年上映的「殉情記」由義大利導演 法蘭柯齊費里尼（Franco Zeffirelli）執導、派拉蒙出品，影片上映後大獲成功，入圍四項奧斯卡獎，最終贏得最佳攝影和最佳服裝設計兩座小金人；而拍攝時分別17歲與16歲的懷特和赫西獲得26屆金球獎的年度新星，成了家喻戶曉的明星。

拍前允不脫 上機要求裸體

然而，到了2022年的12月30日，兩人委託律師提告，認為兩人在片中拍攝的臥室裸戲，涉及性剝削、性騷擾、欺詐等罪行。而派拉蒙影業作為該片版權方，發行上映該片外加推出各種音像製品，也涉嫌傳播兒童色情淫穢物品。兩人表示，這些傷害讓他們在此後的幾十年間始終承受著巨大的內心痛苦，因為要求巨額賠償。

1967年電影拍攝時兩人都未滿18歲，按奧莉薇雅赫西和雷納德懷汀的說法，導演法蘭柯齊費里尼原本告訴他們，拍臥室親密戲時毋須他們真的脫光，而是會穿上肉色內衣拍攝。但是到了拍攝當天，卻又通知他們「為了影片的成功」，需要他們裸體上陣；又安慰他們說，無需過分擔心，因為鏡頭和機位都會預先設置好，會避開他們的隱私部位。結果，放映的影片中還是出現了男演員的光屁股和女演員裸露胸部的畫面。在兩人的代理律師看來，這已經違反美國聯邦和加州的法令，對未成年人構成了傷害。

「殉情記」電影海報即選自兩人裸露的畫面。（取材自IMDb） 「殉情記」劇照。（取材自IMDb）

法官：兒童色情證據不足

5月25日，法官艾莉森麥肯錫（Alison Mackenzie）做出裁定，認為律師提供的證據尚不足以證明該片已具有「兒童色情製品」的惡劣性質，也因此「殉情記」作為一部藝術作品，仍受到美國憲法第一修正案的保護，仍在言論自由、創作自由的範疇之內。「原告無法確鑿證明該場裸戲已觸犯法律，事實上原告也承認，涉及未成年人的裸戲，僅只在『具有足夠多的性暗示』的情況下，才會被看作是兒童色情製品。原告無法提出任何權威性的意見，以證明本片具有夠多的性暗示。」法官在裁定結果中如此表示。

5年前受訪稱「沒大不了」

耐人尋味的是，奧莉薇雅赫西2018年為宣傳自傳「陽台上的女孩」（The Girl on the Balcony）接受「綜藝」的訪問，有提及「殉情記」中的這場裸戲。她當時表示，「導演拍這場戲拍得很有品味，而且這也是劇情需要。」

另外，在接受福斯新聞台採訪時，她也說在當時的美國，這類情況屬於「禁忌」，但在歐洲電影裡已十分普遍。「這也沒什麼大不了的，而且雷納德也一點都不害羞。拍戲就是拍戲，我當時都忘了自己身上沒穿衣服。」

據悉，之所以選擇在2022年年底提起訴訟，也是因為加州在去年通過了一項新法，允許原本已經過了訴訟時效的未成年人性虐待、侵害案件，在去年年內提出追訴索賠。於是，去年12月31日截止日之前的幾天裡，該州的各法院收到大量針對美國童軍和天主教會以及其它機構組織的索賠訴訟，其中也包括了「殉情記」兩位主演索賠派拉蒙影業的案子。

導演曾被男星控性侵

「殉情記」的導演法蘭柯齊費里尼已於2019年以96歲高齡去世，無法再回應兩位演員對其的指控。不過，導演的養子曾經表示，「這真是令人尷尬，在已經過了55年後的今天，兩位想當年都是因該作品才聲名鵲起的老年演員，忽然一覺醒來公開宣布遭受了虐待，而且還導致他們多年來一直感到焦慮和不適。」2018年時，藉著全球興起的反性侵運動的契機，好萊塢男星喬納森斯卡奇（Johnathon Schaech）曾實名指控法蘭柯齊費里20多年前曾在「麻雀」（Sparrow）片場對他性侵，當時仍健在的齊費里尼並未對此做出正面回應。

喬納森斯卡奇（前）曾指控在電影「麻雀」拍攝時被導演法蘭柯齊費里（左）性侵。（取材自澎湃新聞）

（取材自澎湃新聞）