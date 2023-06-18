娛樂／中國口碑懸疑劇 主演最多是他

秦昊在「漫長的季節」頂著豆花臉和大肚腩飾演出。（取材自豆瓣電影）

中國電視劇「漫長的季節」成為近五年豆瓣評分最高的懸疑作品。從2017年的「白夜追兇」到2023年的「漫長的季節」，五年間中國懸疑劇不斷在模式、體裁、內容、立意上持續摸索更迭，不斷挖掘類型劇表達的思想深度和社會價值。

近五年豆瓣評分在7分以上的高分懸疑劇，秦昊是主演高分懸疑劇最多的演員，有「漫長的季節」、「隱祕的角落」、「無證之罪」、「獵狼者」四部作品領先；寧理居於亞軍，有「沉默的真相」、「無證之罪」、「對手」三部作品；而白宇、張頌文、董子健、陳建斌、陳曉、劉奕君都主演過兩部高分懸疑劇。由統計數據尚可看出，在懸疑題材領域，女性為主角的作品還是稀有之物。

就故事而言，「漫長的季節」並未標新立異，是常見的「以新事件牽出舊案」，但在敘事方式和價值深度上，該劇將人性的反思延伸到更廣闊的對命運、個體與其所處時代關係的探討。此種對懸疑深度的挖掘與生活感的結合，獲得不少觀眾的共鳴和認可。

變禿變肥 網友嘲得罪導演

「漫長的季節」中，秦昊飾演的出租車 司機「龔彪」一出場就憑豆花臉、啤酒肚的東北老爺們造型震撼觀眾。秦昊受訪時表示，過去塑造不少「個性」角色，現在更想演「共性」角色，想演發生在身邊的人和事，所以不會再輕易接懸疑片了。不過「漫長的季節」打動他的恰好就是真實的生活感，加上作為東北人，他對劇中那個年代太熟悉了，想在作品中展現父輩生活，秦昊說：「更多的不是去演，而是去還原。」

從「隱祕的角落」到「漫長的季節」，秦昊從禿頭的張東昇變成了滿臉痘疤的胖龔彪，網友調侃他是不是有把柄掌握在辛爽導演手裡，兩次合作的造型都非常顛覆。為演出龔彪，他不僅增肥10公斤，還需要每天花6小時做特效化妝。很多影迷說他胖很多，但他不在意，「演員最終目的是完成角色，只要這個角色你是相信的、感動的，我的目的就達到。至於別人說秦昊胖、秦昊醜，我一點也不生氣，因為都是為了展現角色」。

秦昊在「隱祕的角落」禿頭造型。（取材自豆瓣電影）

減少演懸疑 他想攻生活劇

「漫長的季節」找到秦昊之前，他對演員職涯已經有了新規畫，他不再輕易接懸疑劇，更想演生活劇。「現階段我想演一些很接地氣、很生活化的戲，讓人看完會覺得——哦，他就像我的爸爸、像我的舅舅，或者我身邊的同學。我覺得這是演員走到一定程度需要做的功課，我是按照自己的規畫選劇本、選角色。」

實際上，2017年「無證之罪」之後就有很多懸疑劇上門，他大多拒絕。甚至「隱祕的角落」本來也不想接，製片人盧靜、辛爽還有選角導演李俊霆跑去橫店跟他「磨」，最後磨成了。「我也很感謝他們，那是很好的合作過程，最後他們所說的內容確實都讓觀眾看到了。」之後找來的懸疑劇更多了，幾乎市面上懸疑劇的劇本都會在他手裡過一遍。「漫長的季節」是盧靜、辛爽和李俊霆又一起去了片場，每天等他收工，跟他聊這部劇並不是大家想像中的懸疑劇，聊這部劇的生活感。

最終決定演「漫長的季節」除了對辛爽的信任和這部劇本身的生活感之外，還有作為東北人對家鄉的一種情感。「辛爽也是東北人，他跟我聊了自己對東北、對父輩的那種情感，我很感動。我覺得作為東北人，拍這樣一部展現父輩生活的劇是很有意義的事兒。」秦昊家住瀋陽鐵西區，「漫長的季節」裡呈現的那個年代，他正在學校上學，劇裡的很多角色都有自己長輩和親戚的影子。

（取材自新京報）