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理財／滿足3條件 每月社安金最高4555元

記者顏伶如

數百萬老年人每個月領取社安金支票，在理想狀態下，社安金只是老年人退休生涯許多不同收入的來源之一，但對一般民眾來說，盡可能爭取多拿社安金，仍是值得努力的目標。

在2023年當中，退休族平均每個月領取社安金金額為1827元，某些符合資格的民眾則拿得更多，例如今年有些老年人每個月社安金便領到最高上限的4555元。想要拿到最高金額的社安金，必須達到三項條件：

至少工作35年

社會安全局(Social Security Administration，SSA)是以勞工職場生涯中收入最高的35年做為根據，計算每個月領取社安金的金額。如果每個月要拿到4555元社安金，工作年數就要做滿35年，才不會有某些年分的收入顯示為「零」，社安金福利就會減少。

賺取收入要等同或超過薪資繳稅上限(wage cap)的工資

勞工賺取薪資如果在某個基線以下，收入必須繳交社安稅，一旦收入超過基線則不必繳交社安稅，超過基線的薪資也不列入社安金福利計算。基線標準每年不同，2023年的工資繳稅上限為16萬200元，因此勞工年收入超過16萬200元的部分，不必繳社安稅。如果退休之後要拿到最高金額的社安金，勞工必須35年收入都達到、甚至超過薪資繳稅上限的工資。

等到70歲才開始領取社安金

勞工屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)便可申領全額社安金，根據出生年分不同，目前完全退休年齡為66歲至67歲之間。屆滿完全退休年齡之後，每延遲一年領取社安金，領取福利就會增加8%，若要拿到最高金額的社安金則要等到70歲才開始領取。

如果每個月能夠領取4555元社安金，可以讓退休族過得頗為舒適。然而，現實情況是，對於絕大多數老年人來說，期待4555元的社安金是不切實際的，因為許多民眾職場生涯當中賺取工資，並沒有高到可以領取最高額度社安金的標準。

專家指出，如果每月領取社安金遠遠不及4555元，反而比較接近平均值的1827元，並不代表退休生活將過得清苦，為自己打造紮實的退休儲蓄，將可以彌補社安金拿得較少的缺憾。

另外，退休族可以繼續打工兼差，或者把房子甚至車庫分租他人，有許多管道都可以在退休之後開闢收入來源。

社安金 退休 勞工

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