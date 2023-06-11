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生活／紐約上州手指湖 聞聲識鳥

王寧、錢婷
精心設計的環境是鳥類的天堂。(圖與文：王寧、錢婷)
精心設計的環境是鳥類的天堂。(圖與文：王寧、錢婷)

晨曦薄霧中，晚霞夕陽下，當我們駐足後院或漫步林中，常可聽見高低不一的鳥叫聲，令人心曠神怡。但是住在紐約幾十年了，我們對鳥類的認識只是停留在隨意聽聽鳥叫，坐看鳥飛鳥落的初級程度上，常常不知鳥名未識其貌。

5月初，我們參加了由Kettle Creek環境教育中心組織的三天兩夜觀鳥遊，結識了許多過去只聞其聲不見其面的小鳥，一腳踏進鳥世界，眼界大開。

我們連導遊兼司機一行13人，第一站抵達的是紐約的Longpoint州立公園。沿河邊擺開桌子，在鳥語花香的大自然中，在美麗的卡優加Cayuga冰川湖傍享用了自帶午餐。

App識鳥 易如反掌

我們近年退休後熱中野外生活，常去郊外爬山，自以為對山野植物鳥類知之甚多；但令人頗感驚訝的是，我們這批觀鳥同行者幾乎人人都能乍聞鳥聲便知其名，立刻能說出那是什麼鳥，並能據此很快在嫩芽初生的樹枝上，找到那隻只正在啼鳴的小鳥。

堪稱鳥類專家的導遊羅傑，見我倆像是初次參加觀鳥遊，便熱心地推薦我們下載了一個叫Merlin Bird ID的免費小程序App，只要聽見一種鳥叫，手機上就會顯示出這種鳥的名字和圖片。就這樣，我們平時聽到過的那些好聽的鳥叫，突然都與其名字和圖片對上了號，我們就很容易在樹枝中找到他們。

三天裡，我們走訪了紐約上州五個州立公園，每到一處，我們一夥人輕聲漫步在林間小道上，用眼睛和手機捕捉深藏林中高歌低吟的小鳥，每新發現一種鳥，我們便在羅傑給我們的一張鳥名單子上打勾。

俗話說：外行聽熱鬧，內行聽門道。自從有了聞聲識鳥的App，湖邊林間的鳥鳴有了更深層的意義。在貌似鳥聲噪雜大合唱中，我們可以分辨出遠方有隻金翅雀(Gold Finch)在奮力高歌，婉轉動聽；而近處又有幾隻簇絨山雀(Tufted Titmouse)在輕聲低鳴，時起時伏。每當發現一種這次第一次見到的鳥種，我們大家都十分興奮，爭先恐後地記下來。

我們第一次知道，同一種鳥會發出不同的鳴叫，比如說鳥的歌唱（Singing）和呼叫（Calling）完全不同，而且同一種鳥的呼叫，也分報警呼叫和呼朋喚友或求偶呼叫等。

聞聲識鳥App另一神奇功能是，我們拍到一種鳥的照片後，App就會告訴我們這鳥的名字和相關的內容，就像我們另外一個App，拍張照片就知道一種植物名字。

闢地興建 鳥類天堂

第一天早上，我們參觀了紐約州政府擁有，由非營利環保組織Montezuma Audubon中心管理的鳥類保護區。該保護區在紐約上州占地200英畝，裡面有大片濕地，池塘湖泊和高大的樹木，並且特意種植了許多適合鳥類生長的植物，簡直就是鳥類的天堂。

大約在1900年左右，紐約上州地區築堤開拓運河，逐漸抽乾了大片濕地，嚴重危及上州Montezuma地區棲水而生的各種鳥類的生存。而因為該地區是美國東海岸候鳥遷徙路線上的重要一站，所以進一步危及每年大批經過該地區候鳥的生命。

1938年，蒙特蘇馬國家野生動物保護區（Montezuma National Wildlife Refuge）應運而生，保護區通過不斷收購周圍土地，現在已經占地1萬英畝，基本恢復了濕地原來面目，使大批鳥類和其他野生動植物得以重新生長。

我們在第一天晚飯後進入了蒙特蘇馬保護區，借暮色初起時的觀鳥黃金時段，我們駕車沿著環湖車道緩慢行進：往湖上望去可見大藍鷺（Great Blue Heron）輕輕掠過水面，身邊黃昏百鳥歸林的喧鬧又把我們喚回到岸上，手機中顯示出好多個此行中初次發現的新品種鳥類，大家都十分興奮，不時地在名單上打勾。

羅傑介紹說，觀鳥最佳時辰是傍晚和清早，所以第二天清晨，我們又步行遊玩了蒙特蘇馬保護區。沿著區內環繞大片濕地和淺湖鋪設的小徑，輕手輕腳走在鬆軟的土地上，環湖一周，見到了保護區的全貌：區中湖泊池塘和濕地的水位可由人工控制，時而任其乾涸一段時候，讓水邊植物休養生息；時而灌水到理想水位，魚類等水中生物得以自由生長，給棲水鳥類提供充裕的食物。

紐約上州手指湖地區有許多州立公園，我們在第二天下午到達伊薩卡（Ithaca），參觀了Taughannock Falls州立公園，看到紅尾鵟（red hawk）及許多紅頭美洲鷲（Turkey vultures）在215英尺高的瀑布側旁盤旋。

研究鳥類 造福世界

第二天晚飯後，我們到達了著名的康乃爾大學鳥類學實驗室所在地伊薩卡（Ithaca），占地200多英畝的薩布薩卡森林(Supsucker woods)，以其樹木茂盛鳥類雲集出名，區內有多條長短不一的徙步道，可以步行觀鳥聽鳥叫，邂逅不同野生動物。

坐落其中的康乃爾大學鳥類實驗室建於1915年，是美國第一個鳥類研究課程。實驗室對外供公開參觀，展出大量鳥類標本以及提供研究鳥類的設備，供公眾了解鳥類生活；而我們手機上聞聲識鳥的App也是該實驗室傑作。實驗室圖書館的藏書包括許多中國鳥類研究資料，甚至收藏了一本1929年出版的研究上海地區鳥類的專著，從中我們可以看到，人類為研究與自己共享這個世界的鳥類，作出了多麼大的努力。

三天兩夜的紐約上州手指湖遊，我們參觀了著名的康乃爾大學鳥類實驗室，Montezuma Audubon鳥類保護中心和多個州立公園，全程不收門票。三天下來結識了90多種鳥朋友，這幾天回到紐約的家中，坐在窗前、後院，拿著手機聽樹叢小鳥唧唧啾啾，鶯啼燕轉，看著它們在樹枝間跳躍歡欣，展翅翻飛，第一次感到自己與鳥類是那麼接近，那麼親切。

圖書館有多本研究兩岸三地鳥類的專著。(圖與文：王寧、錢婷)
圖書館有多本研究兩岸三地鳥類的專著。(圖與文：王寧、錢婷)
康乃爾大學鳥類學實驗室外一隻紅尾鵟停在標示牌上歡迎我們。(圖與文：王寧、錢婷)
康乃爾大學鳥類學實驗室外一隻紅尾鵟停在標示牌上歡迎我們。(圖與文：王寧、錢婷)
Taughannock Falls州立公園的瀑布非常漂亮。(圖與文：王寧、錢婷)
Taughannock Falls州立公園的瀑布非常漂亮。(圖與文：王寧、錢婷)
圖書館有多本研究兩岸三地鳥類的專著。(圖與文：王寧、錢婷)
圖書館有多本研究兩岸三地鳥類的專著。(圖與文：王寧、錢婷)
康乃爾大學鳥類學實驗室圖書館世界一流。(圖與文：王寧、錢婷)
康乃爾大學鳥類學實驗室圖書館世界一流。(圖與文：王寧、錢婷)
觀鳥遊一腳踏進鳥世界。(圖與文：王寧、錢婷)
觀鳥遊一腳踏進鳥世界。(圖與文：王寧、錢婷)
Kettle Creek環境教育中心每年初春都要組織一次觀鳥遊。(圖與文：王寧、...
Kettle Creek環境教育中心每年初春都要組織一次觀鳥遊。(圖與文：王寧、錢婷)

紐約上州 App 手機

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