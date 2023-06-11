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養生／年過50護肌 補足5種營養素

記者許政榆
六大類食物應均衡攝取外，更應正確適時補充營養素。（Getty Images）
六大類食物應均衡攝取外，更應正確適時補充營養素。（Getty Images）

許多人只要年過50，常會大嘆體力大不如前，健康狀況也會逐年下降，身體器官各項功能出現退化。調查發現，三分之一長者的健康問題，多源自於「營養失調」，尤其最缺乏維生素D、E及鈣、鋅、鎂等五種營養素。營養師建議，六大類食物應均衡攝取外，更應正確適時補充營養素，打造黃金營養力，預防骨質流失、避免肌少症產生。

台灣新光醫院營養師許為捷指出，隨著年紀增長，體內的基礎代謝率逐步下降，中老年人的活動減少、營養吸收率不如年輕人好。根據台灣中老年人社區普查發現，約5%至10%年長者有營養不良問題，推測與牙口不好、咀嚼力差或假牙未裝好，導致難以順利飲食有關。

營養師林俞君表示，70歲以上銀髮族可能隨著胃口改變，味覺影響食欲而飲食不均衡，年過半百的人容易出現骨質流失、肌少症或女性停經、慢性疾病等健康問題，若沒有運動、蛋白質攝取不足，吃過多高油、精緻澱粉食物，代謝率下降加上飲食失衡，恐對原有的慢性疾病造成負擔。

根據102至105年國民營養健康狀況變遷調查顯示，長者常出現「5個缺乏」營養素，包括維生素D、維生素E、鈣、鋅、鎂。許為捷強調，年長者每日應均衡攝取六大類食物，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類及堅果種子類，因老人家代謝率下降，每日脂肪來源比率不宜超過總熱量30%。

30歲起存骨本 日曬15分鐘

隨年紀增長骨質逐漸流失，林俞君建議，應從30、40歲開始「存骨本」，女性停經骨質會大量流失，需及早補充鈣質、維生素D及運動。飲食方面，可多攝取牛奶、優格、起司或豆乾、豆腐等含鈣食物，而維生素D有助於鈣質吸收，可從海鮮、乾香菇中攝取維生素D，或每日適度曬太陽15分鐘，紫外線能活化體內維生素D。

年長者容易有肌肉力量不足的肌少症問題，許為捷指出，除了肌力訓練，攝取蛋白質也很重要，例如豆類富含植物性蛋白質；紅肉富含鐵質，有助於紅血球製造，可減少缺血性貧血。建議腎功能正常的長者可按照豆、魚、蛋、肉順序攝取蛋白質。老人家每公斤體重，應攝取1.2克蛋白質，像60公斤長輩，每天應吃72克蛋白質，相當於7份豆魚蛋肉類。

周吃數次海鮮 每餐有蔬果

也有長者擔心蛋吃太多造成膽固醇上升，林俞君表示，代謝正常的人，不會因為飲食影響血液中膽固醇含量，民眾可正常均衡攝取，建議選擇脂肪含量較少的優質蛋白質，例如豆製品、魚類、海鮮等軟質食物，一周可以吃二至四次海鮮。如果長輩咀嚼程度不好，可將雞肉剝絲或準備蒸蛋，讓菜色更友善。

許為捷強調，長者飲食仍以少油、少鹽、少糖為主，若食欲不好的長輩，可以用天然辛香料如薑、蔥、蒜等提味，烹調時可將食材煮軟，或選擇冬瓜、地瓜葉等口感較軟食材。

林俞君表示，長輩可以多攝取蔬菜、水果，依照國民健康署「我的餐盤」建議，每餐吃一個拳頭大的水果，吃蔬菜比水果多一點，讓營養更均衡。

五種營養素怎麼吃？ 資料來源／台灣國民健康署、營養師許為捷、林俞君 製表／許政榆
五種營養素怎麼吃？ 資料來源／台灣國民健康署、營養師許為捷、林俞君 製表／許政榆

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