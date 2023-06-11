醫藥／肺高壓很會躲 4族群慎防

第四類慢性血栓栓塞性肺高壓治療方式 資料來源／吳懿哲醫師

肺高壓是指肺部的血管病變，造成肺的血管產生高血壓 ，嚴重恐心肺衰竭猝死，如果疑似肺高壓怎麼辦？

Q：我經常乾咳，而且爬兩層樓就會喘，會不會是肺高壓？

A：喘、咳、血、腫、暈是肺高壓常見症狀，有一種或合併兩種症狀以上，就要提高警覺，台北榮民總醫院心臟內科主治醫師宋思賢表示，肺動脈高壓好發族群包括：

1. 年齡20到50歲民眾

2. 女性

3. 家族史：若有家族史還可能帶有基因問題，目前已知八個常見基因，其中BMPR2基因帶原終生有四分之一機會發病，而EFI2AK4基因帶原者病程進展相對快速，最終可能需要肺臟移植。

4. 免疫疾病患者：如紅斑性狼瘡、硬皮病和混和性結締組織疾病者。

宋思賢提醒，好發族群一旦出現相關症狀，應立即向相關科別醫師反應，如心臟科、風濕免疫科或胸腔科，以便盡早確立診斷。此外，曾有靜脈血栓或肺栓塞者，是血栓型肺高壓好發族群，這類肺高壓有機會手術 治癒，務必配合治療。

Q：我擔心自己有肺高壓，到底要看哪一科？

A：高雄榮總肺高壓專業治療中心主任黃偉春說，肺高壓症狀很容易跟其他科別混淆，例如：喘跟咳可能會找內兒科診所或胸腔科、家醫科等，容易與感冒或肺氣腫等疾病混淆；腳水腫則可能被當成腎臟疾病或女性月經周期荷爾蒙造成水腫；至於頭暈或昏厥則可能在急診處理，通常從有症狀到確診，要半年到四年時間，有的病人逛了好幾家醫院才找到病因。

●症狀因人而異 像溫水煮蛙

肺高壓症狀也因人而異，有的因身體代償作用，像溫水煮青蛙，症狀慢慢出現，或是因為感冒、腎功能變差等因子，才出現急遽惡化，因為症狀不具特異型，所以不容易被發現，只能靠自己警覺，有相關症狀可以看心臟內科、胸腔科或全台有肺高壓治療團隊的醫院，及早診斷、預後較好。

Q：若我懷疑有肺高壓，每項檢查都要做嗎？

A：台灣馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師兼肺高壓醫療小組召集人吳懿哲解釋，要確立診斷民眾是否為肺高壓，最重要的是做心導管檢查，但因為是侵入性檢查，通常第一步會做心電圖和X光，觀察是否有特徵性表現，例如右心是否變大，肺血管是否有粗脹、擴張現象等。

第二步再做心臟超音波，透過三尖瓣血流流速估算肺壓是否過高，不過因超音波的推算只是預測值，因此最終仍需以導管測得實際的肺動脈血壓才能確診。

第三步進行右心導管檢查，從脖子或大腿靜脈置入導管，經過右心之後抵達肺動脈，當壓力大於20mm/Hg（毫米汞柱）就是有肺高壓現象。

Q：我被確診為肺高壓，有哪些治療方式？

A：吳懿哲表示，第一類肺動脈高壓患者，因血管內的平滑肌細胞像癌細胞一樣不斷增生，讓血管管徑變小，因此治療上必須抑制平滑肌細胞增生，並促進血管擴張。

●藥分三大類 副作用要注意

他解釋，目前藥物共有三大類：第一類是內皮素拮抗劑，因為內皮素會促進平滑肌細胞增生，使用拮抗劑可減少內皮素，減緩血管壁增厚速度，副作用包括貧血和肝毒性；第二類是一氧化氮作用途徑藥物，因一氧化氮能同時抑制平滑肌細胞增生，並讓血管擴張，副作用包括頭痛、胃痛和腹瀉等，第三類則是前列腺環素，可抑制平滑肌增生，刺激血管擴張、降低血流阻力，屬於主動式藥物、效果快，但相對副作用大，因前列腺素會造成身體發炎疼痛，前列腺環素就是其中一種，不管是針劑或吸入劑型，都會造成發炎或疼痛。

第二類左心衰竭或瓣膜問題及第三類肺氣腫或肺部疾病引起的肺高壓，須針對根本問題治療，才能降低肺高壓。

第四類血栓型肺高壓可使用第一類藥物治療，降低整體肺動脈壓力，也可採用手術治療，近端的肺動脈用內膜剝除術，把血管內像纖維的結締組織慢慢剝離後取出；中端肺動脈則利用導管做氣球 擴張術，用氣球撐開血管內纖維化的內膜；最遠端的血管就只能使用藥物。第五類是多重病因造成的肺高壓，治療上相對比較複雜，須針對病因進行治療。