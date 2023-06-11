生活／升高花床 拈花惹草免彎腰

2023年在屋前新建的花床。（作者提供）

一年之計在於春。立春以後，即使天氣還冷，喜愛園藝的朋友們已經迫不及待的開始整理花圃了。這時有個常見的問題，在休閒了一個冬天之後，馬上彎腰用力勞動，很容易傷及肌肉 ，輕則幾天行動不便，重則要看醫生治療了。我們老夫老妻種了許多年花，終於體會出一個方法，可以避免這個問題。

花種在盆裡，要換土，要搬上搬下。種在地裡則要彎下身來翻土、施肥、和除草。隨著年齡增長，這工作一年比一年辛苦，因此想到利用有適當高度的花床，可以減少彎腰之苦，而花床上的花也比長在地上的花更方便細細觀賞。經過一年的試用，我們非常滿意，今年又加建了一個花床。我們對材料的選擇和施工方法又多了一些心得，可以介紹給大家。

木造花床 可自己動手組

花床的結構有幾種，一般供公眾欣賞或共同使用的大都是磚或石頭砌成的，在大小、形狀、和顏色上可以有許多組合，但是不適合自己來建造。近年來有金屬製造的花床，有點像加深和放大的沙丁魚罐頭，有些植物園 也開始採用，但放在磚砌的花床之間，顯得有些突兀，不過顯然比較經濟，也方便移動。我們沒有選擇這種金屬的花床，因為它的大小和重量不方便用我們自己的車子搬運，而且我們也嫌它不好看。除了磚石砌的和金屬製的花床，還有甚麼好的選擇呢？經過一番觀察和考慮，我們看中了木造的花床。

2022年3月，我們正在構築中的第一和第二號花床。（作者提供）

製作角柱 底部一定要平

我們用防腐的木材，自己來建造大小和高度合意的花床。這種木造的花床因為材料是化整為零的搬回家的，很適合自己動手。長方型或方型的木造花床的四個角的設計需要一些考量，一種做法是使用木柱，但木柱和四周的木板的連結需要用大釘子或榫頭，需要一點技術。我們在設計的階段發現有一種混凝土製的方塊，是十分理想的花床組件。

這種堡壘型的方塊（叫做oldcastle wall block，請看照片）長寬各8时，高6吋，四周各有一條1.7吋寬的上下凹槽，可以把木板鑲嵌在凹槽裡，花床就成型了。在方塊中央有一個上下相通的洞，可以把一條鋼筋穿過去，釘入土中。這鋼筋把二至四個疊起來的方塊固定在一起，就成為一個角上的柱子。這樣子一個花床的外殻就組合好了。

在做角柱時，最重要的一點是底部要平。花床的位置大概都會選在比較平坦的泥地上，但不見得像水泥地那麼平坦和結實。為了預防日後角柱傾斜，在放每個角的第一塊混凝土方塊時，要把地面壓平壓實。如有需要可以利用磚塊或小石頭來墊高，使四個角有相同的水平位置。

2022年春末的第一和第二號花床。（作者提供）

去年我們在後園做了四個3呎寬、5呎長的花床。用的木板是1吋厚、8吋寬的（實際厚0.75吋、寬7.25吋），用兩片木板達到的實際高度是14.5吋。因為土地不是很平，在有的地方木板的下緣和地面有空隙，我們利用原本要丟掉的零星木板排在裡面，再堆上一圈原來用作覆蓋物（mulch）的橡膠碎塊，使花床底部周圍一圏不再有空隙，這樣子在花床裡的培養土就不會漏出來了。

木板下方從外面可以看見的空隙則用自己喜歡的材料塡滿以達到美觀的目的。

我們今年在屋前加了一個3呎寬、7呎長、14.5吋高的花床。花床的四角是自己做的，其餘部分就請工人代勞了。今年用的木板是2吋厚的，實際厚度1.5吋，比去年的厚度理想。

防腐木板 2003後已無毒

未經特別處理的木材和土壤接觸久了是會因為土中微生物和昆蟲的作用而腐爛。因此會和泥土接觸的木材都經過防腐處理，標籤上註明Ground contact, pressure-treated，這加壓處理的意思，是利用壓力使殺菌和殺蟲的化學品進入木料。許多人大概聽說過防腐木材有毒，其實這是2004年以前的事了。

在2003年以前，木材防腐是用含砷（砒霜中的元素）、銅、和鎘的化學品處理。因為砷的毒性高，木材加工業者在2003年主動改變製程，從2004年起祇用含銅的化合物及一些有機化合物一起來做防腐處理，接觸這樣的防腐木材是不用擔心中毒的。但防腐木材不要用來當柴燒，因為所產生的煙是有毒的。

杜克大學植物園中有磚砌的和金屬製的花床，主要用來種蔬菜供觀賞。（作者提供）

土壤配置 表土加培養土

要花草長得好，所用的土一定要能維持適當的水分、肥分，能讓根固定在土中，但又空氣流通。花床裡的花全靠我們給的土來生長和發育，我們就把適合種花用的土叫做培養土吧。賣培養土顯然是很好的生意，只要看春天賣園藝用品的店裡堆積如山的各種袋裝培養土和土壤改良用品就知道了。

培養土的成分基本上就是礦物質構成的泥沙和有機質構成的堆肥。這三、四十年來，商品化了的種花用土的成分有個很大的變化，就是泥沙含量變少，尚未腐熟的堆肥（特別是木材碎片）變多。想來這是因為泥沙愈開採愈少，而木材碎片容易取得。結果是有些新買來的培養土在花床上不能讓植物的根好好固定和吸水。

如果能買到一些耕種過的田土，再補充一些堆肥，那就可以成為好的花床用土。否則就像我們一樣買表土（top soil）做基礎，加上堆肥（composted manure）和種盆花用的培養土（potting mix），在花床裡混合。這混合的比例並不固定，原則上是使培養土不會結塊，但也不過分鬆散。

就是在種植時，能讓不帶土的根自然舒展，也能和培養土密切接觸，但不被大量的木頭碎片刮傷。種花時所需的肥料不像種菜時所需的那麼多，開始時用些慢慢釋放，含等量的氮、磷、鉀（NPK）三要素的肥料是個好的選擇。

第一號花床在今年換種的花。（作者提供）

延緩暖化 堆肥代替泥炭

近幾十年來，泥炭（peat或peat moss）在園藝上大量使用，是增加土中有機物質，改善土壤的好材料，但在有些國家已經禁用。

原來泥炭經過幾千年的時間由苔蘚類植物堆積形成，其中儲存了大量的碳元素，比森林還多。開採和使用大量泥炭會把儲存的碳排放到大氣中，加速地球暖化，因此我們不妨考慮用堆肥代替泥炭來製作培養土。

我們花床的角柱高度是18吋，賢妻在清理花床時喜歡在角柱上小坐片刻，覺得十分愜意。有了花床，不再需要許多花盆，省力不少。

花床中的土不需年年更換，當土中的有機物繼續腐熟時，培養土的堆積會減小，這時可以加一些堆肥或是店裡賣的培養土。我們主要種的是一年生的花，但也有一些耐寒的多年生花卉，從春末到秋季都五彩繽紛，散步的鄰居常給我們一些讚美，頗令我們高興。

（作者為維州理工大學生物化學榮譽退休教授）