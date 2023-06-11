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料理功夫／水蜜桃的滋味

伊蓮小姐
水蜜桃果凍
水蜜桃果凍

水蜜桃是季節限定水果。妹夫新鮮直送自家大姊種植的水蜜桃，頓時感到幸福滿滿。由於妹夫送來太多，一時吃不完，就做些法式煎餅、果凍等小點心，甜甜家人的嘴。

水蜜桃
水蜜桃

水蜜桃果凍

材料：

水蜜桃2顆、市售果凍粉10克、糖15克、水400克。

作法：

1.準備幾個布丁玻璃罐洗乾淨。

2.把水蜜桃去皮切丁。

3.果凍粉加糖攪拌融化，接著把水燒開，果凍粉糖水倒入，攪拌均勻煮沸觀火。

4.把水蜜桃丁放入玻璃罐，把果凍粉糖水倒入，放涼後，放置冰箱冷藏至完全凝固即可。

水蜜桃法式煎餅
水蜜桃法式煎餅

水蜜桃法式煎餅

材料：

水蜜桃2顆、低粉80克、牛奶200克、雞蛋2顆、砂糖15克、鹽巴適量、橄欖油適量、果醬適量（任何口味皆可）。

作法：

1.低粉過篩，接著加入砂糖、全蛋、牛奶、橄欖油、一些些鹽，一起攪拌均勻，靜置30分鐘。

2.蜜桃去皮切薄片備用。

3.取平底鍋放些油，把麵糊取一大湯匙至平底鍋煎，攤平微煎至焦黃，用鍋鏟將麵皮捲起。

4.擺放到盤中，隨興排入水蜜桃片或是捲成玫瑰花，放上一湯匙果醬，好好享用。

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