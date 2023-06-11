料理功夫／雞蛋炒韭菜

雞蛋炒韭菜

春夏時節，園內的韭菜如野草般叢生。韭菜的各種做法都做過了，家人們尤其喜好潤口的雞蛋 炒韭菜，淡黃配新綠，在炎炎夏日中，格外受到家人青睞。

材料：

韭菜1把、蛋2～3個、鹽、油、米酒。

作法：

1.剛割下來的一把新鮮韭菜，清理、泡水、洗淨，切成約兩吋的長度。

2.蛋在碗內碎打，鍋子燒起熱油，將打碎的蛋入油鍋中快炒至凝嫩滑潤，即可起鍋。

3.鍋子燒起足量熱油，先將韭菜的白梗部分入鍋，拌炒後再將綠葉部分的韭菜入鍋一同翻炒。

4.隨後將鹽、碎蛋、米酒，一一放入鍋內拌炒。

5.炒至韭菜剛熟即可起鍋。

小叮嚀：

1.雞蛋與韭菜的比例可依食客的喜好而調整，一般來說，韭菜為主，雞蛋為輔

2.炒的時間會影響韭菜的生、熟程度，可依個人喜好而定

3.依菜量之多少，火候、油水的控制要留意

4.韭菜的營養價值高，含礦質元素，能增進體力和促進血液循環，對人體有保溫作用

5.蛋的嫩潤，韭菜的纖維口感，實乃絕配，黃綠相間，更有視覺美感

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