料理功夫／香辣皮蛋豆腐

香辣皮蛋豆腐

口味獨特的「皮蛋豆腐」是一道快速方便的尋常小菜，尤其是熱天的絕佳配菜。以下分享的版本，細膩冰涼爽口的嫩豆腐不變，唯佐搭的淋醬濃郁香辣，撞擊出的美味值得一試。

材料：

嫩豆腐2盒、無鉛硬心皮蛋2顆、蔥1根、蒜3瓣、辣椒1條、醬油膏4大匙、水3大匙、麻油1/2大匙、辣油少量。

作法：

1.將嫩豆腐小心的反扣在盤內，靜置片刻，瀝乾靜置時出的水。

2.趁著等待豆腐出水時，將皮蛋去殼，切成小丁狀，平均鋪於豆腐上。

3.香辣淋醬部分，將蔥、蒜和辣椒皆切末，置於碗內，淋入醬油膏、水、麻油和辣油調拌均勻。

4.將香辣淋醬平均淋於豆腐和皮蛋上即可享用。

小叮嚀：

1.硬心皮蛋沒有難切之困擾，但若只能買到軟心皮蛋，那麼不妨以棉線來切，或將刀子沾水；另一方法是皮蛋買來後，同包裝袋冰存一星期左右，蛋心會稍微凝固但又不至於乾硬，切起來就會順手。

2.若醬油膏鹹度低，調製醬汁時不必摻水，或只需極少量的水；醬油膏亦可視其鹹甜度斟酌加減。

香辣皮蛋豆腐

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