封面故事／詹秀蓉書法慈善展 以愛結緣 讓愛圓夢

詹秀蓉廢寢忘食，花兩個多月時間寫就「客家緣」。

行善，需要動力與毅力，國際知名書法 家詹秀蓉說，這兩「力」缺一不可。40多年來堅持以藝術做公益的詹秀蓉，繼去年慨捐作品參與「大紐約區華人教育基金會」慈善義賣活動、幫助清寒華裔學生一圓求學夢之後，今年繼續捐出作品共襄盛舉，包括心經（49x48cm）、心經佛像（67x68cm金字）、大悲咒（37x70cm金字）、人生14最（圓形直徑33cm）、心經盤（圓形）等作品，將在紐約世界日報 文化藝廊於6月16日至19日舉辦的「以愛結緣、讓愛圓夢」慈善義賣展中展出。

詹秀蓉歷年來只做公益、不賣作品，長期支持大紐約華人教育基金會的義賣活動。今年，基金會與世界日報文化藝廊合作，再度舉辦實體的「以愛結緣 讓愛圓夢」慈善義賣展，獲得詹秀蓉、陳瑞康、郭聯佩、台灣女書法家協會、鼓嘉會、紐約畫廊、莫肇生與莫里加父子、施德嫻、蔡陳林等藝術家與團體的傾力支持。

心經，49x48cm。 人生十四最，直徑33cm， 框尺寸：34x34cm。 （金）心經佛像，67x68cm。

詹秀蓉表示，自己行善的「動力」主要來自因病早逝的丈夫江慶順，他幾乎是用盡生命最後一滴力量，鼓勵、激發詹秀蓉精進書法藝術潛力，期許她有朝一日可以完成他「勤儉雖能興家，文化方能持久」的理念。詹秀蓉說，她永遠記得丈夫在病榻不忘叮囑她要成立慈善基金會，以「文化下鄉」方式，幫助更多需要幫助的人。

書法三絕 國際矚目

1993年起，詹秀蓉的書法開始獲得國際矚目，特別是她的超小楷書法，如在細小的牙籤上創作的「牙籤書法」，在易碎的瓷瓶上書寫金剛經，以及在易破的磁盤上書寫經典文句，被形容為「創文化紀錄」。除了在台灣舉辦過多次個展外，她的書法先後入選美、日、韓、菲律賓及中國等國際書法聯展數十次之多，參展的作品也先後獲得獎牌、獎狀、獎杯等不計其數的榮譽。

詹秀蓉最為人所稱道的「書法三絕」，第一絕是創作材料多元化，日常生活中的雞蛋、貝殼、牙籤、陶瓷、竹片都可用來書寫；第二絕是用鏤空細字書法勾繪觀音像與經文；第三絕是以芒雕字法在細小物品上書寫，精湛的筆法以及定力、耐力與毅力，讓觀者無不稱奇。

詹秀蓉笑說，創作時總是進入忘我狀態。 心經盤（紅），直徑25cm。

詹秀蓉多年來靠抄寫佛經、道德經、聖經等勸世經文來與世界各地善心人士結緣，她的「毅力」除了來自客家人「硬頸」精神，以及本身堅忍不懈的努力外，也多賴許多企業人士願意出錢出力來成就她的志業。例如威剛科技集團董事長陳立白就是她的「大伯樂」與「經濟人」，除了收藏詹秀蓉的作品，今年底企業總部將喬遷至台北市內湖科技園區新建大樓，其中有300坪空間將規畫成立「詹秀蓉藝術館」。

詹秀蓉一向認為，一個人有能力付出是最大的福氣，而且要在有影響力的時候去實踐。她甫於4月底與台灣新竹縣府所組成的文化交流訪問團前往日本 宮崎縣參加「客家文化藝術展」，除了東京的22名義工前來為她支持打氣外，新完成的「鏤空101大樓」書法作品，更讓前來參觀的日本民眾嘆為觀止。

詹秀蓉廢寢忘食花兩個多月時間寫就的「客家緣」，她希望透過創作結緣世界各地的客家人；詹秀蓉表示，這幅「客家緣」雖然只有三個大字，但從構圖、排列到書寫，都要全神貫注，若是寫錯了就得重新來過。

詹秀蓉在接受世界日報採訪時透露，她在今年4月剛被推舉擔任中華社團領袖聯合總會總會長，即將於7月7日上任。該組織在提案邀請詹秀蓉擔任總會長時表示，詹秀蓉「心存慈悲喜捨、墨藝傳心，以書法弘揚佛法，以書法為志業助人」，期望在她的帶領下，發揮在書法藝術上的影響力，讓公益事業版圖更加擴大。

詹秀蓉成為世界知名書法家後，至今仍住在已20多年的舊居，過著簡單的生活，饅頭、白煮蛋及朋友贈送的保健食品，是支撐她每日持續書寫的主要食糧。她說，自己把每一天都當作第一天，也把每一天都當作最後一天；只要有經文可抄，現在對她來說，最重要的就是「把身體保持在最佳狀態，行有餘力去幫助別人」。

（鏤空）南無阿彌陀佛，85x39cm。 書法家詹秀蓉慨捐作品，參與大紐約區華人教育基金會慈善義賣活動。（圖均為詹秀蓉提供） 詹秀蓉的創作材料多元，筆法精湛。

每天伏案 創作10小時

長久以來，詹秀蓉每天持續創作十餘小時，眼睛因為長期埋頭伏案抄寫蠅頭小字，造成黃斑部病變；久坐加上患有糖尿病，則讓她雙腳浮腫，差點連日本之行都得喊卡。對此詹秀蓉淡然處之，她笑說，「創作時可以進入忘我狀態，時間過得特別快，一停下來身體反而會不舒服」；她以完成的《孔雀明王經》作品為例表示，當時得到俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，痛到生不如死，但因為創作時全神貫注而忘記疼痛，自己彷彿成為「最大受益者」。

許多人感到好奇，詹秀蓉的書法作品為何都要用純金泥來書寫？她表示，主要原因是純金的字可永久不變色、價值也高。她曾嘗試用價格較便宜的銅粉，卻發現時間一久字就會變黑，只好再改回使用純金泥。

詹秀蓉也分享她使用純金泥背後的一段感人故事，「墨緣慈善基金會」東京分會負責人美惠子，專程前往詹秀蓉採購純金泥的店家，告知老闆她以藝術做公益的事跡，讓老闆大為感動，決定以十年前的舊價出售給她；詹秀蓉開心地說，比她在台灣買的價錢至少便宜四倍。

詹秀蓉每天持續創作十餘小時，長期埋頭伏案抄寫蠅頭小字。 「鏤空101大樓」書法作品讓前來參觀的日本民眾嘆為觀止。

2D佛像 變3D雕塑

為了讓自己的書法藝術也能與時俱進，詹秀蓉近年結合文創與現代科技，讓民眾可以透過手機App掃描作品，原本是2D的佛像瞬間變成3D立體雕塑。詹秀蓉表示，她所抄寫的3萬6000字的佛經，包括金剛經、大悲咒，利用現代科技都儲存在雲端，手機App一掃就會有佛祖跳出來保佑大家平安健康。

「以愛結緣、讓愛圓夢」慈善義賣展

時間：6月16日至6月19日 (10:00-16:00)

地址：世界日報紐約總社三樓「文化藝廊」 (141-07 20th Ave, Whitestone, NY 11357)

電話：718-746-8889轉6213、206

網址：yimai.worldjournal.com