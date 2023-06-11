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稅務漫談／國稅局「換骨」的兩黨之爭

楊心傳會計師
國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，600元的1099-K新規將延期執行。很多在Amazon、eBay交易二手貨的非商戶個人都被要求提供社安號或稅號，並且通知會在來年收到1099-K表。(Getty Images)
國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，600元的1099-K新規將延期執行。很多在Amazon、eBay交易二手貨的非商戶個人都被要求提供社安號或稅號，並且通知會在來年收到1099-K表。(Getty Images)

自從參院通過未來10年「注資」800億元法案企圖為國稅局「換骨」之後，兩黨為主導國稅局的紛爭也愈演愈烈。

一、民主黨主導的參院預計未來十年為國稅局「輸血」800億元之後，將可收穫1240億元的「回報」，有力地遏制和打擊日益猖獗的欺詐逃稅活動。共和黨則不以為然，代之以「Fair Tax Act」--以23%的統一銷售稅取代聯邦個人和公司稅，進一步取代國稅局。

一刀切 增中產階級負擔

當消費購物（包括服務）時被徵銷售稅，但不同貧窮等級（Poverty Rate）及家庭人口多寡將決定政府向他（她）們提供稅務「優惠券」（Monthly Tax Rebate Coupon）以平衡社會財富或進行「再分配」。但此案的最大缺陷在於「一刀切」，雖有「補貼」，但不是「漸進式」（如個人稅的七級），因此會加重中產及低收入階層的稅務負擔。

根據國會預算處的測算，23%的銷售稅率也無法涵蓋國庫的需求，至少要上調至30%，如果按照州銷售稅的計算法則，要上調至44%（已遠超現有的聯邦稅率），因此過關的前景渺茫。

房租轉帳紀錄 將被歸檔

二、國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，600元的1099-K新規將延期執行。因此2022年的1099-K仍繼續之前的全年200筆交易或交易額達到2萬元的標準。在此之前，參院民主黨人提案任何銷售毛收入超過600元且交易次數不限的商品（即使是單筆交易），交易人都將收到新修訂的1099-K表格。

600元是基於未調整銷售總額計算的，沒有計入各種費用或退款。如果商家收到超過600元的第三方結算組織付款（如Zelle、Paypal），也會收到1099-K。這意味著國稅局將掌握電商平台所有600元以上的轉帳紀錄，包括Venmo、Paypal、Cash等手機支付交易金額，以及付款、房租轉帳紀錄等將被國稅局「歸檔」。

1099-K「升級版」雖然被暫時擱置一年後實行，但共和黨並不想全盤接受，2023年5月19日俄亥俄州的布朗（Sherrod Brown）與路易斯安納州的卡斯底（Bill Cassidy）聯名提出「Red Tape Reduction Act」要求將1099-K納入上限提高至1萬元。

布朗在聲明中說，「借助提高上限，我們可以阻止國稅局去干擾（interfering）小商家並提高國稅局的工作效率（cut down on excessive paper work）」，由於1099-K的接受對像不僅是小商家，還包括出租物業屋主，因此管理公司將只向年租金超過1萬元的屋主發出1099-K。

三、國稅局是否有權限自行創建免費網上報稅系統。民主黨認為不言而喻，理所當然。共和黨認為國稅局作為報稅」代理人「（tax preparer），徵稅人（tax collector），及稽查人（tax enforcer）存在著「利益衝突」（conflicts of interest），違背了「獨立性」及報稅人的利益。雖然免費系統可以為報稅民眾節省開支，但國稅局卻要投入不成比例的巨大開支以開發和維護系統，防止駭客入侵和資訊盜竊更將成為國稅局的一大難題（headache）。

代理報稅 或引駭客盜竊

到目前為止，國稅局並不是駭客或盜竊團伙的主要目標，因為它接收入庫的都是「成品」，駭客更感興趣的是「半成品」，即專業報稅組織手中未完成的稅表，他（她）們加以「截獲」，篡改為自己的銀行帳戶以騙取退稅（國稅局每年的損失達數十億元）。國稅局的功能轉變為報稅代理人之後，必然成為「眾矢之的」，防不勝防，道高一尺，魔高一丈。

三年疫情期內，由於身分遭竊，申報14039（Identity Theft Affidavit）的民眾激增，國稅局的「庫存」上升到840萬宗，為了甄別真假，國稅局投入了大量人力物力（每個被盜人要自己打電話與國稅局核實父母姓名、出生年月日、銀行帳戶、信用卡等眾多信息方可過關）。民眾打通電話要花上數周，國稅局處理要數月甚至跨年，實屬勞民傷財。

截至發稿日，兩黨達成的最新預算已從國稅局800億撥款中砍除了200億元，拜登即使2024繼續執政，已不大可能推翻2025年底到期的川普減稅版而代之以增稅（3.5兆元），共和黨則希望將川普減稅版（TCJA）永久化。

總之，兩黨針鋒相對，民眾只能以選票作出抉擇。

（作者為註冊會計師）

透過第三方支付平台(如PayPal)收取商品或服務費，一年毛收入超過 600元...
透過第三方支付平台(如PayPal)收取商品或服務費，一年毛收入超過 600元要填寫1099-K表格。 (Pexels)

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