我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

詐騙ing／去年網路詐騙 全美損失103億

編譯陳韻涵
聯邦調查局報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失金額約103億元，創下五年新高。(美聯社)
聯邦調查局報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失金額約103億元，創下五年新高。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)今年3月公布的最新報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失約103億元，創下五年來新高。

FBI的「網路犯罪投訴中心」(Internet Crime Complaint Center)每天接到超過2000件投訴，其中最常見的是網路釣魚，2022年有30萬497名被害人通報，受害總額超過5200萬元。

網路釣魚最常見

釣魚(phishing)的定義是「利用宣稱合法公司但未經請求的電郵、簡訊和電話，要求被害人提供個人、財務和/或登入憑證」，這種詐騙手法往往會成功，因為釣魚電郵通常與被害人熟悉的帳號相似，促使他們點選不安全的連結。

報告指出，資料外洩與非付款詐騙是去年第二常見的網路詐騙，分別有5萬8859人與5萬1679人上當。

勒索軟體(ransomware)則是透過軟體上鎖被害人的資料並要求被害人付費解鎖的一種詐騙手法。FBI去年接獲2385宗勒索軟體詐騙，損失金額超過3430萬元。

網路犯罪投訴中心示警，「勒索軟體的詐騙者加害者會威脅受害者，若不付贖就公佈資料，迫使被害人心生恐懼或擔心資料外洩而付贖。」

網路詐騙集團發動攻擊的對象，仍以健康照護產業為主，其次為關鍵基礎建設與政府單位。

高齡族群是重災區

網路犯罪投訴中心報告指出，「FBI不鼓勵付贖金給犯罪人士，付贖可能壯大其作為並鼓勵犯罪集團攻擊其他機構，也不保證能取回被害人的檔案。」

今年稍早，司法部破獲一個名為HIVE的勒索集團，HIVE犯下87起關鍵基礎建設勒索案件。

機房主要設於印度的電話客服中心詐騙2022年不法所得金額超過10億元，報告指出，「電話客服中心專挑受害影響深遠的老人家下手，46%被害人年過古稀，高齡受害者遭詐騙的金額超過7億2400萬元，占總損失金額的69%」。

整體而言，去年高齡族群遭網路詐騙的金額約31億元，是受害最深的年齡族群；FBI表示，遭詐騙後成功追回損失資金的受害者僅占73%。

詐騙集團 FBI 釣魚

上一則

詐騙ing／先熟再殺 小心無事獻殷勤

下一則

詐騙ing ／破虛擬貨幣詐騙 她登富比世

延伸閱讀

前FBI局長：川普恐戴「電子腳鐐」接受黨提名選總統

前FBI局長：川普恐戴「電子腳鐐」接受黨提名選總統
賣機密給蘇聯、俄國 坐牢21年 FBI頭號叛國賊死於獄中

賣機密給蘇聯、俄國 坐牢21年 FBI頭號叛國賊死於獄中
洛城新語╱僑領被捕與馬斯克訪華

洛城新語╱僑領被捕與馬斯克訪華
德州人語／僑領被捕與馬斯克訪華

德州人語／僑領被捕與馬斯克訪華

熱門新聞

蔓越莓鬆餅

料理功夫／蔓越莓鬆餅

2023-06-04 02:13
計畫出國旅行，最好先檢查一下護照至少還有六個月有效期。（取自pexels）

旅遊補給站／出國 護照效期至少6個月

2023-05-28 02:03
洛克菲勒寫給兒子的38封信。

「地獄裡住滿了好人」 洛克菲勒寫給兒子的38封信

2023-06-04 02:22
林青霞替莫言素描。(圖：林青霞提供)

人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞

2023-06-11 02:24
田浩江在歌劇《唐卡洛》中飾演菲利普二世。（圖：田浩江提供）

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

2023-06-04 16:50
每個人都希望晚上躺下可以立即睡著、明早生龍活虎般醒來。（取材自pexels）

健康／做到這5點 躺下1秒就入睡

2023-06-04 11:35

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體