每周一書／晶片戰爭 台灣扮核心角色

晶片戰爭，台灣扮核心角色。

2020年8月18日，美國驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）獨航穿越台灣海峽的北端，艦上的五吋砲口朝向南方，並重申這些國際水域並非由中國掌控——至少現在還不是。馬斯廷號往南駛去時，強勁的西南風吹過甲板。高空雲層在海面上投射的陰影，似乎一路延伸到福州、廈門、香港等大型港市，以及散布在華南沿海的其他港口。

在東方，台灣島在遠端屹立著，那裡是一片人口稠密又廣闊的沿海平原，其間散布著聳入雲端 的高山。船上一名戴著海軍棒球帽與外科 口罩 的海員舉起雙筒望遠鏡，掃視著地平線。這片水域上擠滿了商業貨輪，把亞洲工廠生產的商品運向世界各地的消費者。

在這一天，中國領導人擔心的不是美國海軍，而是美國商務部一項名為「實體清單」（Entity List）的規定。這項比較鮮為人知的規定，限制美國技術向海外轉移。之前，實體清單主要是用來阻止導彈部件或核武材料等軍事系統的銷售。然而，由於現在軍事系統與消費品普遍嵌入晶片 ，美國政府正大幅加強對電腦晶片的嚴格管控。

「晶片戰爭：矽時代的新賽局，解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來」一書作者克里斯・米勒在塔夫茨大學的弗萊徹學院教授國際史，特別專長美國與俄國歷史，他在研究冷戰武力競賽的過程中，發現半導體扮演了最關鍵的角色，因此決定以晶片為題展開龐大研究，橫跨三大洲，從台北到莫斯科，採訪上百位晶片業相關科學家、政府官員、工程師、企業家，首次為晶片業的發展提供了難得的歷史縱深，這段比電影更驚心動魄的真實歷史，台灣更是故事的核心角色。

晶片相關新聞天天有新進展，美中對峙愈演愈烈，晶片法案、制裁禁令，不只是台灣，日本、韓國與荷蘭等供應鏈鎖喉點國家都被迫選邊站，下一步怎麼走才對？晶片塑造了現代生活的一切，未來也仍將是全球最關鍵技術，這本書提供了理解此刻全球晶片爭奪戰的最完整、最迫切需要的解讀。

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