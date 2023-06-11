移民專頁／收移民局信 不代表I-485將獲批

工作許可EAD卡和回美紙Advance Parole，如果拿到了， 是否就可回國了？（Getty Images）

讀者問：

我現在是OPT身分。我遞交了移民申請，排期(priority date)是2022年9月。去年底，我把 I-485寄到了美國移民局 ，今年3月去打了指紋。最近收到移民局的來信，讓我補交一些材料。這是不是說明在處理我的申請案件了？我估計還沒到我的排期，我的 I-131 跟 I-765 都沒動靜。我很困惑。我就想知道啥時候能把組合Combo卡（工作許可EAD卡+回美紙Advance Parole）拿了？這樣我就可以回國一趟了。

答:

在 I-485申請中收到美國移民局的來信，意味著移民局的某位官員正在查看你的案件，但這並不意味著你的案件將被批准，因為你的優先日期還沒排到。在沒有移民簽證配額之前，案件是無法獲得批准的，因此很難說你的工作許可證和回美紙申請何時會獲得批准。

你的實際情況並沒有說明你是什麼時候申請提交的，但為了這個問題，我假設你也是在2022年9月申請的。那個時候，美國移民局已將這兩份申請分開做，不再發放組合卡。但是，我們最近在一些要求這兩種申請的 I-485案件中，看到了這種情況的申請又發放組合卡，這是一個好兆頭。目前，美國移民局公布的服務中心對大多數案件的處理預測如下：

回美紙：德州服務中心需要17.5個月；內布拉斯加州 服務中心需要11個月；加州服務中心需要18 個月；國家福利 中心需要11.5個月；佛蒙特服務中心需要8個月。

工作許可證：德州需要17個月；內布拉斯加州需要17個月；加州需要18.5個月；國家福利中心需要11.5個月；佛蒙特州需要15個月。

遺憾的是，美國移民局可能需要一些時間才能向你發放這些福利。請注意,我們最近收到的一些 I-485申請，其中回美紙、工作許可證批得很快，甚至以組合卡的形式發放。我們認為美國公民及移民服務局應該認真處理其積壓的案件。