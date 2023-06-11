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移民專頁／移民類別有異 處理時間不同

李亞倫律師主答

讀者問：

很想知道移民局是按什麼來給收據號碼的？是按Priority Date的日期嗎？還是I-485調整身分申請提交的日期？舉個例子，比如MSC2390198XXX這個號碼前面和後面的I-485，有很多都顯示已在製卡或者批准了。這不是應該按照號碼的順序來處理I-485嗎？還可以插隊？

答：

美國移民局案件編號是在移民局收到申請時分配的。案例編號按服務中心的時間順序排列，如佛蒙特州服務中心 (VSC)、加州服務中心 (WAC)及國家福利中心 (MSC)。前兩個數字表示年份，其餘數字表示當年收到的申請的時間順序。親屬移民案件的優先日期是收件日期，而於職業移民案件的優先日期是勞工紙的收件日期（涉及勞工紙的案件）或沒有勞工紙則是其收件日期。例如EB-1、NIW的案件一般按時間順序來處理，但它們是根據案件類型的時間順序來處理。

不同類別的親屬移民和職業移民的案件有不同的處理時間。若要插隊，可以利用美國移民局提供的加費加急處理，則可以加快處理。若是不交額外的費用，就很難加快處理申請案。

根據美國移民局指南，如果符合以下一項或多項標準或情況，就可能會加快審理申請的案件：

●對公司或當事人造成嚴重的財務損失，前提是需要採取緊急的行動不是由於請願人或申請未能：1.及時提交申請；2.及時回應任何補材料的通知；

●緊急情況和緊迫的人道主義原因；

●非營利組織（由美國國稅局IRS認定的）要求促進美國的文化或社會利益的；

●對美國政府有利的案件（包括被聯邦機構確定為緊急的案件，如美國國防部(DOD)、美國勞工部(DOL)、國家勞資關係委員會(NLRB)、平等就業機會委員會(EEOC)、美國司法部 (DOJ)、美國國務院(DOS)、國土安全部或其他公共安全或國家安全利益部門；

●最後很明顯是美國移民局的錯。

移民局 勞工部 國務院

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