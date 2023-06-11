星座／6月11日至6月17日金牛座朝氣滿滿 牡羊座財運不錯

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。幸運色彩：森林綠速配星座：射手座貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。幸運色彩：草根白速配星座：金牛座貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★★☆☆人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。幸運色彩：羊毛白速配星座：金牛座貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。幸運色彩：番茄紅速配星座：獅子座貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★★☆這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。幸運色彩：松石綠速配星座：獅子座貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★☆☆☆嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。幸運色彩：深海藍速配星座：雙子座貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。幸運色彩：玉石白速配星座：金牛座貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計劃被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。幸運色彩：辣椒紅最速配星座：獅子座貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★★☆整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。幸運色彩：松石綠速配星座：雙子座貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。幸運色彩：秋葵綠速配星座：牡羊座貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。幸運色彩：豬肝紫速配星座：天蠍座貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。幸運色彩：番茄紅速配星座：巨蟹座貴人星座：天秤座